Oficinas e aceitação

A trajetória de Daniel também passa por centros de reabilitação para pessoas com deficiência visual. O trabalho começou em 2009, por meio da Associação de Assistência ao Deficiente Visual Laramara, em São Paulo.

Tive um projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e a contrapartida era dar oficinas de artes. Resolvi dar a oficina para pessoas que enxergam pouco ou nada. Muito pra poder trabalhar a minha própria aceitação enquanto pessoa com deficiência, afirmou.

Tive a sorte de nascer em um ateliê de escultura. Lá, minha baixa visão nunca foi uma barreira. Nunca houve nenhum limite posto. Eu não me via como uma pessoa com deficiência visual. Havia uma negação da minha própria parte. Estando com outras pessoas com deficiência visual e compreendendo um pouco esse universo, me aceito mais, me compreendo mais dentro das minhas limitações e reconheço a minha potência.

Material reciclável

Em suas xilogravuras, Daniel não utiliza madeiras nobres, mas restos de cenário que encontra em caçambas pelas ruas e pedaços de MDF que os amigos guardam porque sabem que servem de matéria-prima expressiva para o artista. Reutilizo esse material, que normalmente vai pro lixo. Trabalho com ele de novo, ressignificando e dando um novo lugar a ele, que é o espaço da arte.

Entre os instrumentos utilizados para auxiliar com a baixa visão estão lupas e óculos especificamente projetados para que ourives possam trabalhar em joias. Uso para trabalhar pequenos detalhes da minha gravura. Sem eles, eu apenas trabalharia contato. Com esse auxílio óptico, consigo ter um resultado e também uma compreensão do que estou gravando ali de forma minuciosa.