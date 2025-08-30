Verissimo morreu na madrugada deste sábado (30), em Porto Alegre, após complicações causadas por um caso grave de pneumonia.

"Uma lágrima e muitas salvas, Mestre Luis Fernando Verissimo!", escreveu o escritor Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, em uma postagem nas redes sociais.

Também em uma postagem nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou a relevância do romancista, que trilhou uma trajetória como um dos maiores cronistas do país.

"Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a exemplo do Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort. Sua descrição bem-humorada da sociedade ganhou espaço nas livrarias e na TV, com A Comédia da Vida Privada. E, como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo; e defender a democracia. Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia Veríssimo e a todos os seus familiares", afirmou o presidente.

O dramaturgo e escritor Walcyr Carrasco também expressou admiração por Veríssimo.

"Perdemos um dos grandes da nossa literatura. Luis Fernando Verissimo foi o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra. Um gigante que fez da simplicidade a sua genialidade. Descanse em paz!!", destacou Carrasco.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou três dias de luto oficial no estado.

"Rio Grande do Sul e o Brasil perdem um dos grandes nomes da literatura nacional, cuja obra marcou gerações de leitores com sacadas inteligentes e um humor peculiar para falar dos nossos desafios como brasileiros. Autor de crônicas inesquecíveis e criador de personagens que se tornaram parte do imaginário brasileiro, Veríssimo deixa um legado que permanecerá vivo em suas palavras, sempre atuais e cheias de sensibilidade e humor", afirmou o governador gaúcho.

Nas redes sociais, o cartunista Angeli foi outro artista que prestou homenagem à família do escritor.

"Todo amor para Lúcia, Fernanda, Mariana, Pedro e família. Imensurável é 'o pai'", escreveu.

A escritora e colunista Martha Medeiros também se manifestou em uma postagem.

"O sábado inicia com o reverso do humor. Luis Fernando Verissimo, que tantas alegrias nos deu através de personagens como Ed Mort, o Analista de Bagé, a Velhinha de Taubaté, Dora Avante e tantos outros, infelizmente nos deixa. Por mais que a gente pense que está preparado, a morte é sempre um baque, uma violência. Obrigada, mestre, por todas as linhas, reflexões, epifanias, risadas, por toda a sua absoluta e inquestionável genialidade. À Lucia, Fernanda, Mariana, Pedro e demais familiares e amigos, meus sentimentos mais profundos", escreveu.

Em homenagem ao escritor, o senador Paulo Paim (PT-RS) lembrou o gosto musical e o time do coração de Verissimo.

"Sempre fui seu admirador. Tinha um belo texto, cronista, escrevia com paixão, possuía um humor refinado e um senso político inigualável. Gostava de jazz, tocava saxofone e era apaixonado pelo seu time de coração, o Inter de Porto Alegre. Minha solidariedade e sentimentos aos familiares e amigos", disse.

A Comédia da Vida Privad | Crônica | literatura | Luis Fernando Verissimo | morte | O Analista de Bagé