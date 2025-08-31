As duas mobilizações mais importantes de setembro começam no dia 1º do mês. A primeira é o Setembro Amarelo, que tem como objetivo promover o debate sobre a prevenção ao suicídio. Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) já abordaram a campanha sob diversos ângulos, como os cuidados com a saúde mental, o combate ao preconceito e as formas de apoio às pessoas que apresentam sintomas que podem levá-las a tirar a própria vida. A Agência Brasil publicou várias matérias sobre a temática, .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Aprovação no Senado, por 61 votos a favor e 20 contrários, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016. Com a perda do mandato, assumiu a presidência o vice-presidente Michel Temer Morte de Diana Spencer, princesa de Gales, em 1997 (27 anos). Conhecida como princesa do povo, Diana foi vítima de um acidente fatal quando o carro em que estava colidiu com uma pilastra do Túnel dAlma, em Paris, na França, enquanto ela tentava fugir do assédio dos paparazzi
Dia do Profissional de Educação Física
Criação do Sport Club Corinthians Paulista (115 anos) - popularmente conhecido como Corinthians e pelos apelidos de "Timão" e "Coringão", é um dos maiores clubes esportivos do Brasil
Lançamento do programa esportivo "No mundo da bola", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (78 anos)
Início das transmissões do Projeto Minerva (55 anos)
Inauguração da Rádio Nacional da Amazônia (48 anos)
Setembro Verde - campanha de promoção à doação de órgãos
Setembro Amarelo - campanha de promoção do debate sobre a prevenção ao suicídio
Nascimento do músico paulista Arnaldo Antunes (65 anos)
Fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, com o ato de rendição do Japão (80 anos)
Dia do Repórter Fotográfico - comemoração extraoficial no Brasil, que conta com o apoio de várias entidades representativas da categoria, como por exemplo, a Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado do Rio de Janeiro
Nascimento do escritor uruguaio Eduardo Galeano (85 anos)
Inauguração do Museu da Imagem e do Som no Rio de Janeiro (60 anos)
Morte do ator fluminense Paulo Gracindo (30 anos)
Promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a entrada de escravizados africanos no Brasil, criminalizando quem a infringisse (175 anos)
Mudança do nome da capital do estado da Paraíba de Cidade da Parahyba para João Pessoa (95 anos) - a mudança foi uma homenagem ao ex-governador João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque
Dia Internacional da Caridade - data reconhecida pela ONU
Dia Internacional da Mulher Indígena - comemoração instituída durante o "2º Encontro de Organizações e Movimentos da América", que referendou decisão do "Congresso Camponês da Bolívia" de 1978, para marcar a data da morte da guerreira aymara e opositora do regime colonial espanhol Bartolina Siza Maturana; juntamente com sua cunhada e também heroína aymara Gregoria Apaza. Ambas foram enforcadas e esquartejadas por colonizadores espanhóis em 5 de setembro de 1782
Dia da Amazônia
Nascimento da ativista, assistente social e socióloga estadunidense Jane Addams (165 anos) - conhecida como "a mãe do trabalho social", foi a segunda mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz
Nascimento da atriz, cantora, compositora e vedete paulista Elvira Pagã (105 anos)
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.
agosto | Agosto de 2025 | efemérides | Hoje é Dia | Setembro | setembro de 202