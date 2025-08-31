As duas mobilizações mais importantes de setembro começam no dia 1º do mês. A primeira é o Setembro Amarelo, que tem como objetivo promover o debate sobre a prevenção ao suicídio. Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) já abordaram a campanha sob diversos ângulos, como os cuidados com a saúde mental, o combate ao preconceito e as formas de apoio às pessoas que apresentam sintomas que podem levá-las a tirar a própria vida. A Agência Brasil publicou várias matérias sobre a temática, .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Aprovação no Senado, por 61 votos a favor e 20 contrários, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016. Com a perda do mandato, assumiu a presidência o vice-presidente Michel Temer Morte de Diana Spencer, princesa de Gales, em 1997 (27 anos). Conhecida como princesa do povo, Diana foi vítima de um acidente fatal quando o carro em que estava colidiu com uma pilastra do Túnel dAlma, em Paris, na França, enquanto ela tentava fugir do assédio dos paparazzi

Dia do Profissional de Educação Física

Criação do Sport Club Corinthians Paulista (115 anos) - popularmente conhecido como Corinthians e pelos apelidos de "Timão" e "Coringão", é um dos maiores clubes esportivos do Brasil

Lançamento do programa esportivo "No mundo da bola", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (78 anos)

Início das transmissões do Projeto Minerva (55 anos)

Inauguração da Rádio Nacional da Amazônia (48 anos)

Setembro Verde - campanha de promoção à doação de órgãos

Setembro Amarelo - campanha de promoção do debate sobre a prevenção ao suicídio