O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas terras indígenas nos municípios de Tapauá e Lábrea, no interior do Amazonas, em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

A autorização foi publicada em portaria no Diário Oficial União desta segunda-feira (1º) com validade por 90 dias.

A atuação dos militares tem o objetivo de garantir a continuidade de atividades consideradas essenciais para o funcionamento da sociedade dos dois municípios amazonenses; a preservação da ordem pública e da segurança física de pessoas, além da proteção de bens, sejam eles públicos ou privados.

A Força Nacional atuará em articulação com os órgãos de segurança pública do Amazonas e da União.

A portaria é assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Tags:

Amazona | Força Nacional | Terras Indígenas