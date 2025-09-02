Dunker também comenta sobre o uso de medicamentos e a busca por performance social.

A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (2), na TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Considerado um dos principais nomes da psicanálise brasileira, Christian Dunker é um sucesso na internet. Vencedor de dois prêmios Jabuti, o também escritor conquista a audiência com conteúdos profundos e reflexivos, mas apresentados de forma descontraída.

Ao falar sobre o luto, ele explica que o Brasil ainda não elaborou suas próprias perdas.

Essa ideia de que você está construindo uma nação, com um traço de brasilidade, democracia racial, cordialidade... isso se aposentou. Esse ideário terminou.

Para o psicanalista, é necessário um processo de olhar para trás e reconhecer, como nação, o que permaneceu e o que se perdeu, uma espécie de balanço. Além disso, Christian Dunker reflete sobre como as mudanças da modernidade, especialmente a necessidade de performance, têm moldado as relações.

A tela tira você de si e não te devolve; é algo que não busca retorno (...) Por isso, vira um depósito perfeito para mostrar tudo o que sempre esteve escondido. Não há um estado de contrariedade, defende.

Na conversa, o professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) aponta os perigos e contradições que a aceleração tecnológica tem provocado na vida cotidiana e psíquica da população.

Por ser tão rápido, a gente não consegue detectar, em tempo, coisas que são nocivas, como o uso do Instagram por meninos e meninas entre 16 e 24 anos; isso vai ser ruim para a relação com a própria imagem, comenta.

Nesse contexto, Christian Dunker também aborda o uso de medicamentos e a crescente necessidade de se definir a partir de um diagnóstico. O modelo que a gente tinha de saúde mental acabou, não funciona mais, porque o que você chama de remédio já não é, e o que chama de doença também não é mais, pontua.

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR Com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

