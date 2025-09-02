A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) divulgou nesta terça-feira (2) a nova edição do Panorama Covid-19, que indica aumento em três dos oito indicadores precoces da saúde, com tendência de crescimento nas últimas quatro semanas.

São eles: testes rápidos de covid-19 analisados em laboratórios particulares; número de atendimentos de crianças com síndrome gripal em unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e solicitações de leitos pediátricos.

No intervalo entre os dias 27 de julho e 2 de agosto, a taxa de positividade dos testes rápidos analisados na rede particular de laboratórios Dasa era de 9,5%. Em agosto, entre os dias 17 e 23 de agosto, o índice subiu para 14,5%.

O levantamento também aponta que, entre 27 de julho e 2 de agosto, 559 crianças buscaram atendimento numa UPA com sintomas da covid-19. Durante o mês de agosto, entre os dias 17 e 23, o número passou para 1.182.

No mesmo período, as solicitações de leitos pediátricos subiram de 192 para 280.

Desde o início do ano, temos observado um predomínio da variante Ômicron em todas as semanas epidemiológicas, com a detecção de diferentes subvariantes. Nesse cenário, é importante manter a caderneta de vacinação em dia, alertou a superintendente de Emergências em Saúde Pública do estado, Silvia Carvalho.

