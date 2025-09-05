Revisar conteúdos ou estudar novas matérias? Fazer simulados de provas, identificar quais assuntos ainda precisam de mais atenção dos candidatos da segunda edição o Concurso Público Nacional Unificado ou descansar?

Os mais de 761 mil inscritos confirmados no CNU 2025 precisam gerenciar o tempo nesta na reta final do certame, pois falta exatamente um mês para a realização das provas objetivas.

A segunda edição do concurso é organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), sob coordenação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Horários

Diferentemente do CNU 2024, que teve as duas provas (objetiva e discursiva) aplicadas em um único dia (18 de agosto do ano passado), a segunda edição do chamado Enem dos Concursos terá provas realizadas em dois dias a primeira fase em 5 outubro e a segunda em 7 dezembro.

Na primeira etapa, as provas serão aplicadas no turno da tarde, porém em horários diferentes.

Para cargos de nível superior (blocos temáticos 1 a 7), as provas objetivas serão realizadas das 13 horas (h) às 18 horas, no horário oficial de Brasília.

Já os candidatos a cargos de nível médio/técnico (blocos 8 e 9) terão horário reduzido, de 13h às 16h30h.

Em todos os casos, os portões dos locais de provas serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), meia hora antes do início.

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente na sala de realização da prova objetiva por, no mínimo, duas horas após o seu início, e de, no mínimo, uma hora após o início das provas discursivas, em 7 de dezembro.

Os inscritos que tiveram a solicitação de atendimento especializado aprovada para concessão de tempo adicional terão mais 60 minutos para realização das provas.

Prova objetiva

O CNU 2025 registrou 761.528 inscritos confirmados em 4.951 municípios. As provas serão aplicadas pela FGV em 228 cidades de todas as unidades da federação.

>>>> Confira aqui onde o CNU 2025 será aplicado

Para os cargos de nível superior, a prova objetiva será composta por 90 questões, sendo 30 questões de conhecimentos gerais e 60 questões de conhecimentos específicos.

A prova objetiva para os cargos de nível intermediário será composta por 68 questões de múltipla escolha.

Cartões de confirmação de inscrição

Os locais exatos das provas do certame, por questões de segurança, somente poderão ser consultados individualmente pelos candidatos a partir de 22 de setembro, quando for divulgado o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), no site do concurso.

O documento ainda trará dados como o número de inscrição, as datas e os horários de aplicação das provas, além da informação sobre a opção do uso do nome social e se o atendimento especializado foi concedido após solicitação no ato de inscrição.

O edital do processo seletivo avisa que é responsabilidade exclusiva do candidato verificar as informações contidas neste documento.

O cartão de confirmação de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas ou quando solicitado.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferta 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos do governo federal. As vagas são para cargos distintos da primeira edição do CNU.

O processo seletivo de ingresso no serviço público também reservou 25% das vagas para pessoas negras; 5% para pessoas com deficiência; 3% para indígenas e 2% para pessoas quilombolas.

As vagas estão organizadas em nove blocos temáticos, com oportunidades para os níveis superior e intermediário.

Do total de vagas, são de 3.144 para nível superior e 508 paranível intermediário/técnico.

Serão 2.480 vagas para preenchimento imediato e outras 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados do certame.

As provas de caráter eliminatório e classificatório serão aplicadas em 228 locais, em todo o Brasil.

O CNU 2025 registrou 761.528 inscrições confirmadas de pessoas de 4.951 municípios.

No chamado Enem dos concursos, as mulheres representam 60% dos inscritos.

Em caso de dúvidas, os interessados devem acessar a página oficial do certame, criada pelo Ministério da Gestão.

