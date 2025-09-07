Esta semana temos um dos feriados mais conhecidos dos brasileiros e o aniversário de duas rádios integrantes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Começamos com o Dia da Independência, comemorado em 7 de setembro. Segundos as fontes históricas, foi nesta data, em 1822, que Dom Pedro I proclamou às margens do rio Ipiranga que o Brasil deixaria de ser colônia de Portugal. Em 2022, ano que comemoramos o bicentenário da independência, a TV Brasil exibiu o episódio Histórias da Independência do .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Presidente Epitácio Pessoa assina o decreto que institui a Universidade Federal do Rio de Janeiro (105 anos) - primeira Universidade Federal criada no país Dia da Independência do Brasil A Rádio Sociedade (atual Rádio MEC) entrou no ar (102 anos) A Rádio Sociedade, doada ao Ministério da Educação e Saúde Pública, passou a se chamar Rádio Ministério da Educação (89 anos)
Dia Mundial da Alfabetização - data reconhecida pela ONU
Dia do Administrador
Nascimento do escritor, poeta e crítico de arte maranhense Ferreira Gullar (95 anos)
Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio - comemoração por iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, que conta com o apoio de organizações de prevenção ao comportamento suicida em todo o mundo
Dia Nacional do Cerrado
Inauguração do Hospital de Base, em Brasília (65 anos)
Inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro (89 anos)
Acidente com Césio 137 em Goiânia. Em 13 de setembro de 1987, dois catadores de material reciclável encontraram um aparelho de radiologia abandonado nas ruínas de um antigo hospital da capital e o venderam a um ferro velho, onde ele foi desmontado, provocando o vazamento do material radioativo. Mais de mil pessoas foram contaminadas e quatro morreram
Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas - comemoração instituída pela Lei Nº 12.646, de 16 de maio de 2012. Tem por finalidade marcar a data do início do acidente radiológico de Goiânia, ocorrido a partir de 13 de setembro de 1987
