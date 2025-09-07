Mateus Professor e Rogério Família destacam o surgimento desse pagode e cantam os hits da roda de samba.

O repertório de clássicos do gênero interpretados pelos convidados e pela apresentadora durante a atração inclui as canções Caxambu, sucesso na voz de Almir Guineto; Identidade, composição de Jorge Aragão e Lá Vai Viola, do ícone Candeia; entre outras músicas como a obra que deu origem à iniciativa popular. A composição Poeira Pura tem autoria de João de Aquino e Rubem Confete.

Projeto em que a educação musical vem em primeiro lugar e todo mundo aprende a fazer samba de forma simples, a roda do Poeira Pura é acústica, sem microfone, como antigamente, com um público cada vez mais jovem. A dupla afirma que é parada obrigatória para quem gosta de samba.

Eles recordam como nasceu a roda de samba e falam sobre a motivação que fez esse encontro se ampliar. "A música é um presente para o artista, mas também pode ser veneno. A realidade é o suor. O cenário é sofrido. É difícil", lamenta Mateus Professor ao contextualizar o trabalho.

O convidado desdobra esse pensamento. "Tinha medo do meu futuro. Comecei a estudar sobre marketing e produção. Me tornei talvez não o músico que gostaria, como instrumentista, mas me transformei no realizador que sempre quis ser. O Poeira vem desse sonho de ser um samba que mexesse com as estruturas. Fazer barulho com as nossas convicções. É o lugar que você se sente em casa e acolhe, mas também repensa. O samba é a gente. É feito de pessoas. E as pessoas são sagradas", reflete.

Rogério Família pontua a maneira natural como os artistas se dirigem ao público na abertura da roda. Ele revela como funciona essa dinâmica na prática. "A roda acústica não tem quase nada ligado. Tem uma ambientação sonora para os instrumentos chegarem ao fundo. O pagode é no 'gogó'. Antes de qualquer apresentação, a gente explica como funciona cada anel: cantar, bater na palma da mão e dançar", define.

Produção original da TV Brasil, o Samba na Gamboa fica disponível no YouTube do canal e está no app TV Brasil Play. Com janela alternativa na telinha aos sábados, às 23h, o programa ainda é transmitido na Rádio Nacional, também aos sábados, mais cedo, ao meio-dia, para toda a rede.

Sobre a atração

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa bairro histórico da zona portuária da capital fluminense. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

O público pode curtir os conteúdos exclusivos no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Destaques da temporada

Durante a nova temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha.

O programa da TV Brasil também tem a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato.

A produção musical valoriza compositores que escreveram sucessos, mas nem sempre têm o devido reconhecimento e espaço na mídia. Teresa Cristina recebe nomes como Alex Ribeiro, Alfredo Del-Penho, Claudio Jorge, Mariene de Castro, Moyseis Marques, Serginho Meriti, Toninho Geraes e Zé Roberto. Artistas como Luísa Dionísio, Marina Íris, Nego Álvaro e Mingo Silva são outros convidados da temporada.

O Samba na Gamboa ainda traz nessa sequência de atrações inéditas uma série de programas especiais que destacam a importância de personalidades consagradas da sonoridade tipicamente nacional. Os conteúdos temáticos reverenciam o trabalho de Arlindo Cruz, Chico Buarque e Paulinho da Viola.

O canal público também exibe edições temáticas que prestam tributo a ícones que já partiram como Aldir Blanc, Almir Guineto, Beth Carvalho, Candeia, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Elizeth Cardoso, Elton Medeiros, Lupicínio Rodrigues, Monarco, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, Reinaldo, Wilson Moreira e Zé Keti.

Com direção de Shirlene Paixão, a nova temporada do programa, que marca a volta das edições inéditas do Samba na Gamboa, tem roteiro e pesquisa do jornalista Leonardo Bruno, profundo conhecedor do gênero.

Histórico da produção

O Samba na Gamboa reúne grandes intérpretes das novas gerações e nomes consagrados do gênero e ícones da MPB para uma animada roda de samba. Com Diogo Nogueira, o programa contou com sete temporadas e foi gravado entre 2008 e 2018.

Serviço

Samba na Gamboa domingo, dia 7/9, às 13h, na TV Brasil

Samba na Gamboa sábado, dia 13/9, ao meio-dia, na Rádio Nacional

Samba na Gamboa sábado, dia 13/9, às 23h, na TV Brasil

