Cinemas africanos, no plural

Para Ana Camila Esteves, as diferenças que existem entre os países da África contribuem para a diversidade vista nos filmes. A diretora disse que, como são muitos países, com estéticas e narrativas diferentes, não tem como se falar de uma linha, de um gênero único. Conforme explicou, é uma cinematografia muito diversa, por isso que o nome do evento é Mostra dos Cinemas Africanos, no plural.

A gente tenta marcar este plural o tempo inteiro, porque obviamente está se falando não só de estética, estilos e narrativas diferentes, mas de condições de produção diferentes também, que são o que vai facilitar ou dificultar a construção de uma narrativa, de um estilo e de uma estética, apontou,

A idealizadora do festival exemplifica que países como Senegal têm mais condições de produção cinematográfica, se comparado a outros como Quênia ou Etiópia. Além disso, há países que têm uma produção mais autoral, como Burkina Faso, ou outros países com títulos mais comerciais, caso da Nigéria e África do Sul.

É muito heterogêneo. Na verdade, a nossa ideia é reforçar o quão heterogêneo e diverso é o cinema produzido no continente africano, justamente porque é um continente gigantesco e tem muitas coisas acontecendo. Então, a gente tem filme de gênero, de terror, de romance, drama, musical, tem filme de dança, ressaltou, considerando que o público vai se surpreender com a programação.

Como essa é a primeira edição no Rio de Janeiro, segundo Ana Camila, alguns filmes que já participaram de festivais anteriores foram resgatados, incluindo uma sessão especial do nigeriano Mami Wata, no sábado (13), com a presença da diretora de fotografia da obra, Lílis Soares.

Foi um filme que teve uma projeção muito grande. Ela foi premiada no festival de Sundance, dos Estados Unidos, pela fotografia deste filme. Foi também um divisor de águas na carreira dela, contou, acrescentando que a maioria da programação é inédita no Brasil.

Ana Camila lembrou que o Rio de Janeiro já tem o Encontro de Cinema Negro, criado pelo cineasta Zózimo Bulbul, festival que neste ano tem a sua 18ª edição. Por isso, o publico da cidade já tem contato com a cinematografia negra há muito tempo, mas a diferença é que a mostra será focada apenas em filmes africanos.

Enquanto no Zózimo Bulbul é o cinema negro brasileiro, da diáspora, do Caribe e da África, o nosso é só África. É um foco que oferece ao público uma experiência. Uma imersão muito especifica no continente africano. A gente não discute muito a questão da diáspora, outros festivais têm exercido esse papel de forma fantástica. O nosso caso é muito voltado para o continente africano e pensar nas questões do continente, pautadas pelas pessoas que são africanas e vivem lá. Acho que, neste sentido, é uma iniciativa e uma experiência nova que a gente oferece, complementou.

Nigéria em destaque

Embora reconheça a dificuldade em sugerir destaques entre os filmes, Ana Camila indicou O Fardo da Nigéria (When Nigeria Happens, Nigéria, 2025), que fará a abertura do festival, no sábado (10), às 17h30. Depois da sessão, haverá um debate com a presença da diretora Ema Edosio. Para o encerramento, foi programado mais um destaque apontado por Ana Camila: Demba (Senegal, 2024), longa dirigido pelo premiado Mamadou Dia, que estará presente nesse dia.

A programação reserva ainda lugar especial para o aclamado Sobre Quando Quebrei o Silêncio (On Becoming a Guinea Fowl, coprodução entre Zâmbia e EUA, 2024), produção da A24 dirigida pela zambiana Rungano Nyoni. O trabalho mais conhecido da cineasta e roteirista no Brasil é Eu Não Sou uma Bruxa, filme de 2017, que conta a história da menina Shula (Maggie Mulubwa), de 8 anos, acusada de bruxaria.

Nesta edição, a cinematografia da Nigéria está em evidência. Ana Camila contou que fez uma viagem ao país, no ano passado, para o festival Sixteen, quando firmou uma parceria para trazer ao Brasil uma sessão de curtas selecionados por aquela mostra.

Além disso, a programação tem longas nigerianos que são acompanhados pela diretora em festivais ao redor do mundo. Decidi fazer esta coleção de filmes nigerianos contemporâneos aqui no Brasil, para que as pessoas conhecessem o que está sendo feito por lá nos últimos dois, três anos, afirmou, lembrando que são cinco longas e sete curtas.

Os interessados em ampliar o conhecimento sobre o cinema nigeriano podem se inscreve em um minicurso, que será ministrado pela própria Ana Camila Esteves. A atividade oferece uma imersão crítica em Nollywood, uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo, abordando seu contexto histórico, estratégias de mercado, narrativas populares e presença em plataformas de streaming, informou a organização.

