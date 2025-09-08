O Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da prefeitura, enviou aviso para passagem de uma frente fria em alto-mar que aumentará os ventos na cidade. Na noite desta segunda-feira (8), a previsão é de rajadas de vento fortes, com até 75,9 km/h, principalmente nas regiões mais próximas ao litoral.

Para a terça-feira (9), as rajadas de vento poderão atingir intensidade forte no município, acima de 76 km/h.

O aviso meteorológico é válido até as 23h59.

Serra

A  Defesa Civil de Petrópolis, na região serrana do Rio, também alerta para ventos moderados a muito fortes na madrugada e ao longo desta terça-feira (9) na cidade.

A prefeitura pede que a população evite áreas abertas, fique longe de árvores, estruturas metálicas e objetos soltos.

Para receber alertas, cadastre o CEP no número 40199.

>> Veja as recomendações da Defesa Civil:

Em casa:

  • Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
  • Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
  • Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
  • Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
  • Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
  • Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua:

  • Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
  • Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
  • Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
  • Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
  • Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.

