Ambas as produções venceram no eixo temático Inteligência Artificial, Inclusão Digital e Desinformação, na categoria Jornalismo em Vídeo.

Durante a premiação, o ministro Barroso refletiu sobre como o jornalismo tem sido impactado pelas redes sociais e pelas plataformas digitais.

A ascensão da internet democratizou o conhecimento, sem o filtro editorial. Democratizou-se o acesso, mas abriram-se as avenidas para discursos de ódio e teorias da conspiração, lembrou.

Conquistando o primeiro lugar, a reportagem Eleição sem Filtro, lançada em setembro de 2024, sob a autoria de Marieta Cazarré e equipe, mergulha entre o passado e o presente dos processos eleitorais no Brasil.

Para Marieta, o reconhecimento a este trabalho reforça a importância de refletirmos sobre temas essenciais para a democracia, como a liberdade de imprensa e o impacto das fake news. Além disso, é um incentivo para seguirmos fazendo jornalístico público, conta.

O Caminhos da Reportagem também conquistou a segunda colocação na mesma categoria com a produção Eu Quero Votar para Presidente os 40 anos das Diretas Já!, exibida em abril de 2024. Na atração, o jornalista Thiago Padovan e equipe resgatam um período marcante da história nacional, relembrando uma das maiores campanhas cívicas do país.

Dedico este prêmio aos trabalhadores e às trabalhadoras da EBC que lutam diariamente para construir uma comunicação pública ética e relevante, pontua o repórter.

Cidinha Matos, diretora de Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), destaca que a presença da TV Brasil entre os vencedores do II Prêmio de Jornalismo Judiciário reafirma a qualidade da comunicação pública.

O Caminhos da Reportagem é um exemplo do trabalho sério do jornalismo público da EBC, contribuindo para a consciência crítica dos cidadãos e cidadãs, assegura.

Nesse sentido, o diretor-presidente da EBC, Andre Basbaum, afirma que a empresa tem muito orgulho do trabalho da equipe que contribui para o fortalecimento da democracia e da cidadania. Nosso trabalho é comprometido com esses valores que são intrínsecos à comunicação pública, tão necessária no Brasil de hoje", resume.

Sobre o prêmio

O II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário é uma realização conjunta do Supremo Tribunal Federal (STF), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Tribunal Superior do Trabalho (TST), do Superior Tribunal Militar (STM), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho da Justiça Federal (CJF).

A iniciativa teve por objetivo incentivar a produção de reportagens que evidenciem o papel do Judiciário na promoção da cidadania, dos direitos humanos e da justiça social. Os 241 trabalhos inscritos nessa edição do prêmio foram avaliados com base nos seguintes critérios: conexão com o tema principal, relevância para o Judiciário e a sociedade, qualidade editorial e jornalística, além da criatividade e originalidade na abordagem.

Os três primeiros colocados em cada categoria dos dois eixos temáticos receberam R$ 5 mil. Os vencedores também foram contemplados com troféus e certificados, e os segundos e terceiros com certificados.

Sobre o Caminhos da Reportagem

O programa Caminhos da Reportagem é reconhecido por sua abordagem aprofundada e plural sobre temas de interesse público. Exibido semanalmente na TV Brasil, ele leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. O programa é exibido às segundas, às 23h.

A produção disponibiliza as edições especiais no site e no YouTube da emissora pública.

As matérias também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site.

