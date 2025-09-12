O caminho do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México ganhou ritmo com uma vitória impressionante por 3 a 0 sobre o Chile no Maracanã.

Depois de garantir a classificação com uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai na segunda partida de Carlo Ancelotti no comando — após um empate sem gols com o Equador em junho —, a Seleção parecia muito mais fluida e expressiva desta vez.

a Seleção parecia muito mais fluida e expressiva desta vez.

Premier League no time titular de Ancelotti



Mais da metade dos titulares de Ancelotti jogam em clubes da Inglaterra. Alisson, do Liverpool, comandou o gol, enquanto o zagueiro Gabriel, do Arsenal, organizou a defesa.

No meio-campo, o capitão do Newcastle, Bruno Guimarães, fez parceria com Casemiro, do Manchester United, oferecendo força e astúcia.

Nas pontas, o sensacional adolescente Estevão, do Chelsea, e o ala Gabriel Martinelli, do Arsenal, proporcionaram amplitude e talento, enquanto o atacante João Pedro, do Chelsea, liderou o ataque.

A força do elenco ficou ainda mais evidente quando Richarlison, do Tottenham, Lucas Paquetá, do West Ham, e Andrey Santos, do Chelsea, entraram em campo.

Estevão se destaca no cenário internacional



Foram as estrelas da Premier League que roubaram a cena no Rio de Janeiro. Estevão, que já impressionava os torcedores ingleses com seu talento desde que se transferiu para Stamford Bridge, marcou a ocasião com seu primeiro gol pela seleção — um belíssimo chute de bicicleta após reagir rapidamente quando o goleiro defendeu o chute de Raphinha.

Paquetá e Guimarães selam a vitória



O Brasil reforçou seu domínio nos últimos minutos da partida. Luiz Henrique, com seu drible deslumbrante, passou por vários defensores chilenos antes de cruzar com perfeição para o substituto Paquetá, que estava em campo há apenas um minuto, cabecear no segundo poste.

Poucos minutos depois, Henrique voltou a brilhar. Após combinar com Guimarães, ele passou a bola por cima de um zagueiro e chutou com força na trave. O capitão do Newcastle estava atento ao rebote e completou de perto para fechar o placar.

a percepção de Guimarães e a criatividade de Henrique se destacaram como características determinantes do domínio do Brasil.

A Seleção envia um aviso antes de 2026



Foi uma atuação cheia de brilho no ataque e segurança na defesa. A equipe de Ancelotti não só mostrou brilhantismo individual, mas também o equilíbrio entre experiência e exuberância juvenil. Se o Brasil mantiver esse nível, poderá muito bem estar entre os favoritos para acabar com a espera de duas décadas pelo sexto título da Copa do Mundo.

O retorno de Vinícius Júnior adicionará ainda mais poder ofensivo ao ataque, mas mesmo na sua ausência — depois de ser uma figura fundamental para Ancelotti no Real Madrid — o Brasil mostrou que pode vencer com estilo.

Os diferenciais vieram da Premier League, com Alisson no gol, Gabriel comandando a defesa, Guimarães e Casemiro controlando o meio-campo, Estevao com velocidade e habilidade na lateral e João Pedro liderando o ataque.

Com essa espinha dorsal em campo e Vini Jr. proporcionando o brilho de classe mundial no ataque, o Brasil finalmente parece capaz de acabar com a seca de títulos mundiais.