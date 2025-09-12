As redes sociais viraram a queridinha dos brasileiros na hora de buscar informações sobre viagens pelo país. Facebook, Instagram, Twitter e TikTok são as fontes de pesquisa preferidas para 49% dos turistas.

Depois aparecem as dicas de amigos e familiares, o tradicional boca a boca. É o que revela pesquisa do Ministério do Turismo

Segundo o levantamento, as fontes menos populares são sites e blogs de turismo e agências de viagens, seguidos de programas de TV, livros e guias.

A psicóloga Luísa Galiza é um dos principais nomes do ecoturismo e turismo de aventura no país. Ela é dona do canal Leve na Viagem que alcança mais de três milhões de pessoas por mês. Nas redes sociais são mais de 400 mil seguidores. Luisa destaca o potencial das redes sociais.

"O poder que a gente tem com essas redes, o poder de comunicação, ele é muito grande. As pessoas passam muito tempo, muitas horas do dia nas redes, principalmente no Instagram. E quem acompanha canais específicos de viagem com o intuito de pegar dicas mesmo, de fato, utiliza aquilo para o bucket list de viagens do ano. Sem dúvida é um meio no qual as pessoas utilizam para pesquisas."

Jovens, entre 16 a 24 anos de idade, do sexo feminino e com ensino superior são os que mais usam as redes sociais em busca de novos destinos.

Para Luísa, muitos influenciadores conquistaram credibilidade e acabaram se tornando referência, como aconteceu com ela no mundo do ecoturismo e turismo de aventura.

"Essas pessoas estão ali compartilhando as suas experiências, por exemplo, que viveram comigo, dos destinos que eu fui, e aí acaba levando indiretamente mais pessoas para aquele destino. Eu acho que é uma maneira de as pessoas colherem informações sobre os destinos e também as experiências que as pessoas viveram nesse destino. Não é só sobre uma foto bonita do lugar. É sobre o que aquele lugar oferece, que tipo de experiência a pessoa vai viver naquele lugar. E eu acho que com o Instagram, com essas redes, a gente consegue ter um acesso muito maior a essa informação"

Luisa conta detalhes dos depoimentos recebidos pelo público.

"Eu recebo um feedback grandioso de pessoas que começaram a nadar para conseguirem tentar mergulhar como eu mergulho e ter aquelas experiências do fundo do mar. Pessoas que começaram a acreditar mais no seu próprio potencial físico e começaram a praticar trilhas e hoje em dia estão praticando trekking. Pessoas que viajam comigo pela primeira vez na vida para poder fazer trekking ou, pela primeira vez na vida, sozinhas e aí viajam nas minhas expedições se desafiando fisicamente e mentalmente. Pessoas que estão começando no mundo da montanha porque viram que é possível, pela maneira como eu mostro, pela maneira como eu compartilho, como eu incentivo."

Os destinos preferidos dos turistas são Fernando de Noronha e Porto de Galinhas, em Pernambuco, e os Lençóis Maranhenses.

A pesquisa do Ministério do Turismo ouviu mais de 2,5 mil pessoas em agosto deste ano.

Tags:

redes sociais | turismo | viage