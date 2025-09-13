Ruas de pedra, casarões e igrejas são elementos bem conhecidos do turismo em cidades históricas de Minas Gerais, como Tiradentes.

Este foi um dos principais assuntos da mesa de debates Quando a conta é o silêncio: cemitérios apagados, memórias insurgentes, realizada nesta sexta-feira (12), em Tiradentes, no âmbito do Festival Artes Vertentes.

A mesa discutiu o apagamento das pelo menos 22 mil pessoas que foram forçadas a trabalhar na região principalmente ao longo do século 18, quando a então Vila de São José que viria a se chamar Tiradentes - viveu da exploração do ouro e foi um dos importantes centros extrativistas de Minas Gerais.