realiza, neste domingo (14), às 9h, uma ativação especial no Museu do Futebol, em São Paulo, para a exibição da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino A1, entre Corinthians e Cruzeiro. Avai transmitir a partida para todo o país, a partir das 10h.

O evento marca a continuidade da parceria de sucesso entre a empresa pública e o Museu do Futebol, que já recebeu uma edição semelhante em junho. Desta vez, a ação ganha ainda mais simbolismo por ocorrer durante a decisão da principal competição do futebol feminino nacional.

Antes da partida, os convidados participarão de um tour guiado pelas instalações do museu, incluindo a ala dedicada ao futebol feminino, permitindo que cada pessoa mergulhe no universo esportivo, interaja com o acervo e reconheça a importância das mulheres no esporte.

Na sequência, o público acompanhará transmissão da final em um espaço especialmente preparado para a ocasião. A partir de uma articulação com a ativista e líder comunitária Cláudia Pontes, a iniciativa reunirá jovens integrantes de quatro projetos sociais: Criança Feliz, Raízes do Amanhã, Projeto Chapa da Alegria e Social Esportiva Cultura.

Ao receber esses jovens e representantes das comunidades dentro do Museu do Futebol e na transmissão da final, a TV Brasil não apenas celebra o esporte, mas abre um horizonte de possibilidades, plantando sementes de inspiração, afirma o presidente da EBC, André Basbaum.

Ele reforçou ainda que a TV Brasil é a tela do futebol feminino e que a emissora pública tem a missão de contribuir com a popularização da modalidade, principalmente com vistas à realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil, em 2027.

Para a gerente-executiva de Marketing e Negócios da EBC, Ana Carolina Machado, a ativação é muito mais do que a transmissão de um jogo. Trata-se de um evento estratégico que posiciona a TV Brasil na vanguarda da promoção do esporte feminino e da cultura brasileira. Geramos visibilidade para a marca, conectamos com um público apaixonado e engajado, e fortalecemos o papel da emissora como agente de transformação social, comenta.

O Museu do Futebol é aberto ao público e está localizado no estádio do Pacaembu, na capital paulista. A entrada é paga: R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia-entrada).

Aceitação do público

Com o Brasileirão Feminino Série A1, a TV Brasil registrou um crescimento de 23,8% na audiência média em relação ao ano anterior, com destaque para as praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. O desempenho representa 51% acima da média geral da emissora no mesmo período.

O alcance médio por jogo também aumentou, passando de 118 mil para 140 mil domicílios, com crescimento no tempo médio de permanência por partida. Na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), o alcance saltou de 2,1 milhões de pessoas em 2024 para 3 milhões em 2025, um aumento de 42,8%.

Além do Brasileirão Feminino A1, a TV Brasil também transmitiu as séries A2, A3 e exibiu a Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa) e os jogos da Conmebol Copa América de Futebol Feminino 2025, que consagrou a seleção brasileira como campeã pela 9ª vez e garantiu vaga para o Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

