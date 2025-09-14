Na semana entre 14 e 20 de setembro, os principais destaques são as memórias relacionadas a ícones da música. Hoje, completam-se 120 anos do nascimento de Ismael Silva, um dos nomes mais importantes da história do samba. Criador da primeira escola de samba do país, a Deixa Falar, e autor de clássicos como Se você jurar e Antonico, o compositor carioca já teve a trajetória contada no .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Nascimento do cantor e compositor fluminense Ismael Silva (120 anos) Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação - data consagrada em homenagem ao programa Viva Maria, apresentado por Mara Régia. Ela é uma das brasileiras fundadoras da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero das Américas, criada em 2016 Entra no ar o programa Viva Maria, pela Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia (44 anos)
Nascimento do cantor e compositor fluminense Ismael Silva (120 anos)
Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação - data consagrada em homenagem ao programa Viva Maria, apresentado por Mara Régia. Ela é uma das brasileiras fundadoras da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero das Américas, criada em 2016
Entra no ar o programa Viva Maria, pela Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia (44 anos)
Nascimento da escritora britânica Agatha Christie (135 anos). Ela destacou-se no subgênero romance policial; tendo ganhado, em vida, a alcunha de "Rainha/Dama do Crime"
Dia Internacional da Democracia - data reconhecida pela ONU
Nascimento do guitarrista de blues, compositor e cantor estadunidense Riley Ben King, o B. B. King (100 anos)
Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio - data reconhecida pela ONU
Morte do montador, roteirista, diretor de cinema e televisão fluminense João Carlos Manga (10 anos) - inovou a comédia e a sátira no cinema brasileiro
Criação da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), localizada na cidade de Campinas-SP (85 anos)
Morte do guitarrista, cantor e compositor estadunidense James Marshall "Jimi" Hendrix (55 anos)
Inauguração da Rede Tupi de Televisão, com a exibição do primeiro programa "TV na Taba" (75 anos)
Dia Nacional da Televisão - comemoração que foi instituída pela Lei 10.255, de 9 de julho de 2001. Tem por finalidade marcar a data da inauguração da PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi), como a primeira emissora de televisão do Brasil e da América Latina, e a quarta do mundo, integrada então ao império jornalístico Diários e Emissoras Associados
Dia do Início da Semana Nacional de Trânsito. A semana foi instituída pela Resolução nº 420, de 31 de julho de 1969, do Conselho Nacional de Trânsito do Brasil, e foi ratificada no Artigo nº 326º da Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, pela qual também se instituiu o Código Nacional de Trânsito no Brasil
Nascimento do músico, compositor e instrumentista paulista José Gomes de Abreu, o Zequinha de Abreu (145 anos) - um dos maiores compositores de choros, é autor do famoso choro "Tico-Tico no Fubá", que foi muito divulgado por Carmem Miranda na década de 1940
Nascimento da antropóloga paulista Ruth Cardoso (95 anos)
Morte do escritor cubano Italo Calvino (40 anos) - nascido em Cuba, mas reconhecido como um dos mais importantes escritores italianos do século XX
Morte do compositor e instrumentista fluminense Waldir Azevedo (45 anos) - autor dos choros Carioquinha e Brasileirinho, que é um clássico da música popular brasileira, com inúmeras regravações
Inauguração da TV Cultura, em São Paulo (65 anos)
Início da Guerra dos Farrapos, no sul do Brasil (190 anos)
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.
Tags:
Hoje é Dia | Setembro | setembro de 202