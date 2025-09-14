Morte do montador, roteirista, diretor de cinema e televisão fluminense João Carlos Manga (10 anos) - inovou a comédia e a sátira no cinema brasileiro

Criação da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), localizada na cidade de Campinas-SP (85 anos)

Morte do guitarrista, cantor e compositor estadunidense James Marshall "Jimi" Hendrix (55 anos)

Inauguração da Rede Tupi de Televisão, com a exibição do primeiro programa "TV na Taba" (75 anos)

Dia Nacional da Televisão - comemoração que foi instituída pela Lei 10.255, de 9 de julho de 2001. Tem por finalidade marcar a data da inauguração da PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi), como a primeira emissora de televisão do Brasil e da América Latina, e a quarta do mundo, integrada então ao império jornalístico Diários e Emissoras Associados

Dia do Início da Semana Nacional de Trânsito. A semana foi instituída pela Resolução nº 420, de 31 de julho de 1969, do Conselho Nacional de Trânsito do Brasil, e foi ratificada no Artigo nº 326º da Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, pela qual também se instituiu o Código Nacional de Trânsito no Brasil