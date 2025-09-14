A contribuição de Hermeto Pascoal à cultura brasileira foi exaltada neste sábado (13), em Olinda, no segundo dia do MIMO Festival. A morte do gênio da música instrumental brasileira foi anunciada na noite de ontem (13) por sua equipe e familiares nas redes sociais.

O multi-instrumentista foi uma das principais atrações do MIMO na edição deste ano no Rio de Janeiro, em 19 de junho, e tocou no Circo Voador com seu grupo de longa data: Itiberê Zwarg, André Marques, Jota P., Fabio Pascoal e Ajurinã Zwarg.

O show foi sua última apresentação no Brasil e aconteceu três dias antes de completar 89 anos.

Em agosto, Hermeto Pascoal ainda participou da parceria entre o MIMO e o o tradicional Jazz in Marciac, que levou músicos brasileiros para a França e trouxe franceses para o Brasil, como parte da Temporada Brasil-França 2025.

O músico tinha apresentação marcada para o dia em que morreu, no Festival Acessa BH. O cancelamento do show já havia sido anunciado na última terça-feira (9), por questões de saúde.

MIMO Olinda

Logo nos primeiros minutos em que a morte do gênio da música nacional foi divulgada nas redes sociais, o público recebeu a notícia da idealizadora e diretora artística do festival, Lu Araújo, que pediu para que o público festejasse seu trabalho e memória, sem tristeza.

A mensagem foi na mesma linha da que divulgou a morte de Pascoal, assinada pela família e equipe:

Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo dágua, a cachoeira, a música universal segue viva.

Antes do início das apresentações no palco principal do MIMO de Olinda, seu nome voltou a ser mencionado pelas atrações da noite, com direito a gritos de Hermeto, presente.

Ao se apresentar na noite de sábado, a cantora potiguar Juliana Linhares, também dedicou seu show do álbum Nordeste Ficção a Hermeto Pascoal, a quem homenageou antes de cantar Tareco e Mariola. Imortalizada por Flávio José, a música fala da resistência dos artistas nordestinos.

Eu me criei / Matando a fome com tareco e mariola / Fazendo verso dedilhado na viola / Por entre os becos do meu velho vassoural

Também nas redes sociais o MIMO publicou um agradecimento a Hermeto Pascoal, afirmando que o céu está em festa

Já estamos com saudades, mas ele segue vivo em sua obra gigante, em sua genialidade, em sua capacidade única de transformar tudo em som e poesia universal. Sua música transcenderá o tempo, continuará ecoando em nossos palcos, corações e memórias, inspirando gerações. Hermeto foi gênio sem igual na música mundial.Nossos sentimentos a toda essa imensa família que ele deixou neste plano. Obrigado, mestre Hermeto.

Virtuose

Nascido em Lagoa da Canoa, em Alagoas, em 1936, Hermeto é um dos nomes mais respeitados na música brasileira, conhecido por tirar música de qualquer objeto, usando água, panelas, garrafas, brinquedos e até o próprio corpo como instrumentos.

Ganhou reconhecimento internacional nos anos 1970, ao colaborar com Miles Davis, e já venceu o Grammy Latino de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa.

O velório do artista será realizado nesta segunda-feira (15), na Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu, no Rio de Janeiro. A cerimônia será aberta ao público das 14h às 21h.

*O repórter viajou para Olinda a convite da organização do MIMO Festival

