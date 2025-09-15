O cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor do filme O Agente Secreto, comemorou a escolha do seu filme para ser o representante do Brasil na disputa por estatuetas do Oscar 2026 a 98ª edição da premiação, que ocorrerá em 15 de março do ano que vem.

O Oscar é considerado a premiação mais tradicional do cinema nos Estados Unidos. O longa-metragem estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro. O filme brasileiro foi indicado para a disputa de melhor filme internacional.

Nossa campanha começou em maio, no Festival de Cannes [França], e agora segue mais forte ainda. Grande abraço por todo o apoio popular e para o comitê de seleção pela confiança nesse filme que acaba de começar a ser visto no Brasil, disse Mendonça em nota encaminhada à Agência Brasil.

A escolha de O Agente Secreto foi decidida pela Academia Brasileira de Cinema.

Que honra o reconhecimento da Academia Brasileira de Cinema e a indicação para representar o Brasil no Oscar. Estou orgulhosa do filme que fizemos e da nossa trajetória. Trabalharemos muito para levarmos O Agente Secreto o mais longe possível, representando a força do cinema brasileiro e de Pernambuco no mundo, afirmou a produtora do filme Emilie Lesclaux,

Ano fértil

O cineasta Walter Salles que dirigiu Ainda Estou Aqui e venceu o Oscar deste ano com o filme também celebrou a escolha.

Em primeiro lugar, viva esse ano tão fértil da nossa cinematografia. Justamente neste ano, o cinema brasileiro tem novamente a chance de ter várias indicações ao Oscar.

Salles enfatizou a qualidade do filme, lembrando os prêmios conquistados em Cannes melhor direção para Kleber Mendonça e melhor ator para Wagner Moura. Ele se disse impactado pela obra.

O Agente Secreto é um grande filme político sobre os anos 70, um thriller, um filme sobre a paternidade e a transmissão, sobre memória e resistência, e também uma carta de amor ao cinema. Essas qualidades indicam que ele terá vida longa. Como bem disse a Nanda [Fernanda Torres], Kléber e Wagner estão em sua plenitude enquanto criadores. Fico muito feliz por eles e pelo cinema brasileiro, finalizou Salles.

Produções