O debate reunirá o jornalista André Basbaum, presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil; a colunista do jornal O Globo, Anna Luiza Santiago, especializada na cobertura de televisão; e o Head de Conteúdo da TV Globo, Gabriel Jacome.

A jornalista Katy Navarro (foto) conduzirá a roda de conversa nas férias da apresentadora titular Cissa Guimarães. Para contribuir na discussão, o bate-papo ainda terá o produtor de conteúdo e jornalista Muka como debatedor.

O próprio programa Sem Censura é um marco da televisão brasileira. Criada pelo jornalista Fernando Barbosa Lima, ainda na TV Educativa do Rio de Janeiro, a produção lançada em 1985 comemorou quatro décadas no ar este ano. O formato surgiu em um momento de redemocratização do país e foi palco de entrevistas históricas.

Com transmissão de segunda a quinta, ao vivo, às 16h, e edições especiais toda sexta-feira, sempre na mesma faixa, o programa pode ser acompanhado pelo app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. O Sem Censura ainda fica disponível em formato de podcast no Spotify. A produção tem horário alternativo na telinha mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.

A interatividade está presente na atração com a hashtag #semcensura40anos nas redes sociais. O público também pode participar pelo WhatsApp (21) 99903-5329. A apresentadora lê e comenta as mensagens, enquanto os convidados respondem às perguntas enviadas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Memórias e histórico do veículo

Os convidados da edição especial do Sem Censura sobre os 75 anos da televisão no país analisarão os fatores que explicam o caso de amor entre o brasileiro e o veículo. Eles vão abordar a história da tevê no território nacional, pontuar a relevância das memórias afetivas, apontar o sucesso de formatos como as novelas e os programas de auditório, além da criação de grandes astros e estrelas.

O programa do canal público também traçará um panorama sobre como a TV ajudou a construir o gosto do brasileiro e transformou os hábitos de consumo do conteúdo. O papel do jornalismo televisivo para integrar um país de dimensões continentais é outra questão que entrará na pauta.

Os especialistas ainda vão discutir como a televisão formou gerações de espectadores. Eles também devem refletir sobre ocasiões em que as emissoras erraram nessa longeva história do veículo. Campanhas contra a baixaria, sensacionalismo, polêmicas e propagação de preconceitos terão atenção dos convidados.

A programação dedicada às crianças e adolescentes também ganhará espaço no Sem Censura. As produções infantis, de Vila Sésamo ao Bom Dia e Cia, passando pelo Sítio do Picapau Amarelo ao Xou da Xuxa, serão lembradas durante a conversa.

Desafios para o presente e o futuro

Como a televisão brasileira chega aos 75 anos? Os desafios atuais da televisão serão levantados no debate. Os convidados irão analisar se a TV aberta ainda é relevante no país diante da queda de audiência e da concorrência com outras plataformas.

Outro ponto refere-se aos formatos comprados no exterior e a uma possível crise de criatividade. Em um contexto de sociedade cada vez mais organizado em nichos, os especialistas devem mencionar os desafios de produzir conteúdo em um veículo de massa.

Por fim, as inovações com o surgimento de novas tecnologias também entrarão em pauta no Sem Censura que fomenta o debate para se pensar a televisão daqui por diante. Os caminhos da integração cada vez maior com a internet estão latentes a partir de áreas como a publicidade e o jornalismo profissional.

Durante a discussão, André Basbaum vai destacar a importância da televisão pública e comentar o momento atual da TV Brasil. Outro tema diz respeito às novidades tecnológicas e de conteúdo com o advento da TV 3.0. Ele revela como o sistema digital pode reposicionar as TVs públicas no cenário nacional.

Com 25 anos de carreira, Basbaum acumula ampla experiência em cargos de liderança nas quatro maiores emissoras de televisão do país. Foi editor de economia do Jornal Nacional, editor de especial do Jornal da Record, editor-chefe do SBT Brasil e diretor de jornalismo na Band. Antes de assumir a presidência da EBC em agosto, ocupava o cargo de diretor de integração de jornalismo da TV Record.

Head de Conteúdo da TV Globo, Gabriel Jacome virá ao Sem Censura para falar sobre os desafios da televisão contemporânea. Ele deve abordar não apenas a questão das novas tecnologias, mas também a busca por mais representatividade e diversidade na telinha.

Sobre o programa

O Sem Censura faz parte da programação da emissora pública desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TVE/RJ, hoje TV Brasil, sob o comando de Tetê Muniz. O bate-papo vespertino ficou mais conhecido com o rosto de jornalistas como Lúcia Leme e Leda Nagle na apresentação.

Desde 2024, a atração voltou ao formato original com Cissa Guimarães na bancada. Com quadro fixo de debatedores que se revezam ao longo da semana, o Sem Censura recebe artistas e profissionais de diversas áreas para debater temas do momento que interessam à sociedade.

Serviço

Sem Censura segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil

Sem Censura (reprise) segunda a sexta, às 23h30, na TV Brasil

Sem Censura Spotify - https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site https://tvbrasil.ebc.com.br

Instagram https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube https://www.youtube.com/tvbrasil

X https://x.com/TVBrasil

Facebook https://www.facebook.com/tvbrasil

TikTok https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

Tags:

André Basbau | Sem Censura | televisão brasileira | TV Brasil