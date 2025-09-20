Originalmente, o evento surgiu no Chile para celebrar o legado e a memória do cantor e militante Víctor Jara, que foi morto pela ditadura chilena em 1973, apenas alguns dias após o golpe militar de Augusto Pinochet, que ficou no poder até 1990.
O cantor foi brutalmente espancado e assassinado, cinco dias após ser preso em 12 de setembro. O corpo foi encontrado em um matagal, com vários ossos quebrados e 44 marcas de bala, descreve o projeto Memórias da Ditadura, do Instituto Vladimir Herzog. A ditadura chilena foi uma das mais sangrentas no continente, com cerca de 40 mil mortos.
Jara foi um grande militante na área da cultura, colocando a música, o teatro e a poesia a serviço das transformações e lutas sociais. Desde 2009, a homenagem é realizada no Chile.
Na celebração aqui no Brasil, que acontece desde 2018, os artistas apresentam canções do universo Víctor Jara, ou seja, não apenas canções do autor, mas músicas do cancioneiro latino-americano que tratam das temáticas que ele abordava em suas obras. Os temas incluem o trabalho, o cotidiano, a luta pela terra e a cultura popular.
O Galpão Elza Soares está localizado na Alameda Eduardo Prado, 474, bairro Campos Elíseos, em São Paulo.
