Calendário de Vacinação, respeitando cada faixa etária.
Equipes de imunização realizam atendimento na feira do Setor O, na Ceilândia; na Administração Regional do Paranoá; no Boulevard Shopping, na Asa Norte; no Instituto Solidário, na Ceilândia; na Escola Classe do Núcleo Rural Aguilhada; e em 47 unidades básicas de Saúde.
A lista completa, com endereços e horários de funcionamento de cada ponto de imunização, pode ser conferida aqui.
É importante levar documento de identificação e a caderneta, a fim de ser verificada a situação de cada pessoa. Se o documento tiver sido extraviado, ainda assim será possível se vacinar, destacou a secretaria em nota.
DF | Distrito Federal | Mutirão | saúd | vacinação