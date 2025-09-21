Voz relevante da literatura contemporânea brasileira, a escritora, jornalista e roteirista Giovana Madalosso é a convidada do Madalosso é a convidada do Conversa com o Autor que aleva ao ar neste domingo (21), às 12h30.

Ao longo do bate-papo conduzido pela jornalista Katy Navarro, Giovana Madalosso fala de sua obra, que aborda maternidade, identidade feminina, desigualdade, injustiça social, preconceito e cultura. O estilo da escritora também traz humor e um olhar refinado para situações do cotidiano que podem passar sem que a maioria das pessoas percebam.

Com uma trajetória que mistura prosa poética, ficção urbana e engajamento social, Giovana é co-criadora do movimento Um grande dia para as escritoras. A iniciativa dá visibilidade à produção literária feminina no país e já mobilizou mais de mil autoras de cidades no Brasil e no exterior.

Giovana Madalosso é autora de A Teta Racional, Tudo pode ser roubado, Suíte Tókio - finalista do Prêmio Jabuti em 2019 -, Altos e baixos, que foi sua estreia na literatura infantil em 2024, e de Batida só, seu mais recente romance.

Sobre o Conversa com o Autor

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos. As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.

Lançada há pouco mais de uma década, em 2013, a produção tem todos episódios da nova temporada disponíveis em formato de videocast no canal da Rádio MEC no YouTube.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

