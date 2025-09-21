Carioca, filho do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, e de Odaléia Guedes dos Santos, Gonzaguinha transformou sua trajetória de vida em música. Criado pelos padrinhos no Morro de São Carlos, o artista foi um dos mais inquietos e contundentes letristas da canção brasileira. Com ironia afiada, lirismo intenso e crítica social, se consolidou como uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira, apelidado de cantor-rancor por seu jeito seco.
Ao longo de pouco mais de duas décadas de carreira, Gonzaguinha construiu uma obra diversa, transitando entre sambas, forrós e canções românticas. Gravado por nomes como Gal Costa, Maria Bethânia, Zizi Possi, Simone, Alcione, Elis Regina, Fagner e Joanna.
O repertório do especial traz faixas que marcaram a trajetória de Gonzaguinha e a história da MPB: Perna no Mundo; From US of Piauí; Comportamento Geral; Galope; Espere por Mim, Morena; Começaria Tudo Outra Vez (Simone); A Felicidade Bate à Sua Porta (As Frenéticas); Explode, Coração (Maria Bethânia); Sangrando (Cauby Peixoto); Redescobrir (Elis Regina); O Que É, O Que É; Um Homem Também Chora (Fagner); Vida de Viajante (Luiz Gonzaga); Grito de Alerta (Maria Rita); Lindo Lago do Amor (Criolo e Sombrinha).
Sobre a Rádio Nacional
A marca faz parte da história do país e completou 89 anos este ano. Atualmente, a Rádio Nacional conta com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.
Serviço
Especial Gonzaguinha domingo, dia 21/9, às 22h, na Rádio Nacional
Rádio Nacional na internet e nas redes sociais
- Site: https://radios.ebc.com.br
- Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr
- Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv
- YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr
- Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr
- Threads: https://www.threads.com/@radionacionalbr
- Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro
WhatsApp Nacional
- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201
- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536
- Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568
- Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966
Saiba como sintonizar a Rádio Nacional
- Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
- Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
- São Paulo: FM 87,1 MHz
- Recife: FM 87,1 MHz
- São Luís: FM 93,7 MHz
- Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
- Alto Solimões: FM 96,1 MHz
Celular - App Rádios EBC para Android e iOS
Tags:
Especialde Domingo | Gonzaguinh | Rádio Nacional