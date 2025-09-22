BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Seis pessoas da mesma família morreram em um acidente na noite do último sábado (20) em Campinorte, no norte de Goiás.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a ocorrência que deixou oito vítimas fatais envolveu o carro da família, uma motocicleta, um caminhão e uma caminhonete, que, segundo informações iniciais, teria causado o acidente.

O motorista da caminhonete fugiu do local, mas foi preso em flagrante após ser localizado pela Polícia Militar de Goiás.

Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que registrou 0,89 miligrama de álcool por litro de ar expelido dos pulmões ?resultados iguais ou acima de 0,34 mg/L são passíveis de prisão em flagrante. A identidade do suspeito não foi informada.

Segundo a PRF, o carro onde estava a família, um Volkswagen Nivus, seguia de Jaú de Tocantins (TO) a Campinorte quando foi atingido na traseira pela caminhonete no km 171 da BR-153.

Com o impacto, a condutora teria perdido o controle do veículo, que invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um caminhão carregado de bebidas que seguia no sentido Porangatu (GO).

Ainda segundo a polícia rodoviária, todos os passageiros do banco traseiro foram ejetados do veículo com a força da colisão.

Na sequência, o caminhão teria atingido uma motocicleta que vinha no mesmo sentido do Nivus e tombado. Os dois ocupantes da moto, um homem de 32, e a passageira, 42, morreram no local.

O motorista do caminhão foi encaminhado com lesões à unidade de saúde, e seu estado de saúde não foi informado.

No veículo Nivus, estavam os pais, José Mário da Silva Souto, 38, e Dayane, 32, e os filhos José Victor, 17, Emanuela, 14, José Arthur, 10 e Théo, 3.

O filho mais novo chegou a ser socorrido ao hospital municipal de Campinorte, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros familiares morreram no local do acidente.

A Prefeitura de Jaú de Tocantins, no sul do estado, decretou luto de três dias pela morte da família.