SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tornado foi responsável pela destruição na cidade de Barra Bonita (SC), onde uma casa "voou" e foi parar em cima de um carro no fim de semana.

Uma das características que constataram o tornado foi o rastro de destruição de telhados e tombamento de árvores. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, imagens aéreas feitas pela Coordenadoria Regional de São Miguel do Oeste ajudaram na identificação do fenômeno.

Cidade registrou ventos que ultrapassaram 80 km/h na noite do sábado, segundo a Defesa Civil de Barra Bonita. Chuva de granizo também ajudou na destruição da região.

Moradores não estavam na casa no momento da ocorrência e ninguém ficou ferido na cidade. Ao todo, 165 habitações foram afetadas pelas chuvas e ventos em Santa Catarina no fim de semana.

Pelo menos 40 imóveis ficaram danificados em Barra Bonita, cidade com 1,6 mil habitantes. Também houve quedas de árvores e postes de energia, o que afetou a distribuição de energia na cidade, deixando toda a população no escuro.

Expectativa é de que Barra Bonita e mais um município, Rio Negrinho, decretem situação de emergência para as chuvas. Em Rio Negrinho, a velocidade do vento nas últimas 24 horas foi de 70,6 km/h, segundo a Defesa Civil.

Temporais perderam força no domingo e frente fria avança para o sudeste do Brasil, que teve ventos acima de 80 km/h. Em Presidente Prudente (SP), uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia registrou ventos de 82 km/h. Na cidade de São Paulo, os ventos derrubaram seis árvores, uma delas na alameda Santos, área de grande movimento na cidade.