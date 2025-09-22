SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fortes chuvas e rajadas de vento atingiram o estado de São Paulo entre a noite de domingo (21) e a madrugada de segunda-feira (22). Ao menos oito pessoas ficaram feridas, de acordo com informações da Defesa Civil.

As ocorrências envolveram quedas de árvores, destelhamentos, danos estruturais e desmoronamentos pontuais.

A cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo, concentra o maior número de feridos. Lá, cinco pessoas foram atingidas após a queda da estrutura de tenda que era realizada no Festival Reggae & Arte ?quatro tiveram ferimentos leves e uma está em estado grave.

Em Marabá Paulista, uma pessoa ficou ferida em decorrência do destelhamento de casas causada por ventos fortes.

Em Dracena, no interior, duas pessoas tiveram ferimentos leves após a queda de eucaliptos sobre veículos. A Defesa Civil afirma que outras cidades também registraram ocorrências, mas não tiveram vítimas.

Em São Vicente, Santos e Praia Grande, houve ocorrências de ventos fortes, que deslocaram cadeiras, guarda-sóis, derrubaram árvores e atingiram muros, mas não houve registro de feridos.

Já no interior, Santa Fé do Sul foi registrado danos no telhado e na estrutura da Base de Bombeiros. Já em Sagres, quedas de árvores atingiram a rede elétrica e residências. E, em Ourinhos, a ventania destelhou um estabelecimento comercial.

Na cidade de São Paulo, pancadas de chuva foram registradas ao longo da manhã. Na Alameda Santos, uma árvore caiu, mas também não deixou feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe da Prefeitura realizou o corte da árvore.

Na cidade, os termômetros registram entre 20ºC em Pinheiros, na zona oeste, e 19ºC em São Mateus, na zona leste. Segundo o monitoramento realizado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, foi decretado estado de atenção para as baixas temperaturas a partir das 8h55 desta segunda.

Imagens do radar meteorológico mostram instabilidade com chuva moderada a forte entre a região de Sorocaba e Jundiaí, no interior do estado.

Ainda segundo o centro, há possibilidade de pancadas de chuvas moderadas e fracas, formação de alagamentos e rajadas de vento que podem alcançar os 70 Km/h. A máxima de temperatura não passa dos 25°C.

O volume pluviométrico acumulado em setembro até às 7h da manhã de hoje é de 20,3mm, o que corresponde a 30,4% da média histórica do mês, que é 66,7mm.

