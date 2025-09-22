PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram o Paraná entre a tarde de domingo (21) e a manhã desta segunda-feira (22) provocaram estragos em várias regiões do estado, com registros de quedas de luz, quedas de árvores e ventos acima de 100 km/h.

No começo da madrugada, o município de Ubiratã, no nordeste paranaense, registrou ventos de 121km/h. Em Altônia, o vendaval alcançou 102 km/h , segundo informações do Simepar, o serviço de meteorologia estadual.

Também houve registros de ventos acima de 70 km/h em Guaíra, Umuarama, Cascavel, Laranjeiras do Sul e Campo Mourão.

De acordo com a concessionária Copel, mais de 400 mil pessoas estavam sem luz no começo desta manhã.

A chuva, que começou na tarde de domingo, foi mais forte durante a madrugada no Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, e se espalhou para as regiões Norte, Campos Gerais e litoral ao longo da madrugada e da manhã.

Em Curitiba, ao menos 20 árvores foram derrubadas pela força do vento, que chegou a 65 km/h.

Em Cascavel, o temporal atingiu a estrutura de um evento de corrida que acontecia no Autódromo da cidade, onde cerca de 1.500 pessoas estavam reunidas para acompanhar provas do Campeonato Paulista de Velocidade, que aconteciam no local.

O vento derrubou um poste e arrastou um reservatório de água de quase mil litros. O campeonato foi cancelado. Ninguém ficou ferido.

Em Ponta Grossa, os ventos, que chegaram a 83 km/h, derrubaram árvores e causaram a queda do teto de um ginásio. Também houve registro de destelhamentos em Foz do Iguaçu.

Todo o estado segue sob alerta moderado de chuvas intensas, vendavais e raios até o fim da manhã desta segunda-feira, de acordo com a Defesa Civil paranaense. Já as microrregiões dos municípios de Toledo e Quedas do Iguaçu, no Oeste, estão sob risco muito alto de alagamentos até as 15h desta segunda.

Uma massa de ar se aproxima do estado, causando queda de temperatura ao longo do dia, de acordo com o Simepar.