SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Protesto contra anistia iguala público de atos bolsonaristas no Rio e em SP, funeral de Charlie Kirk tem Trump e 90 mil pessoas nos EUA, mais países reconhece o estado da Palestina e outras notícias para começar esta segunda-feira (22).

CONGRESSO NACIONAL

Atos pró e contra anistia se equiparam em público no Rio e em SP, segundo contagem da USP. Monitor da USP registrou 41,8 mil pessoas no Rio e 42,4 mil em SP neste domingo (21).

ESTADOS UNIDOS

Cerimônia fúnebre de Charlie Kirk reúne mais de 90 mil pessoas com forte esquema de segurança. Cerimônia reuniu dezenas de milhares e misturou religião e exaltação do movimento trumpista.

REINO UNIDO

Canadá, Austrália, Portugal e Reino Unido reconhecem Palestina e pressionam Israel. Países defendem solução de dois Estados em contexto de crise humanitária na Faixa de Gaza.

BOLSONARO

Prisão e julgamento de Bolsonaro tensionam direita e devem levar STF para debate eleitoral. Julgamento elevou pressão por perdão a ex-presidente entre os que disputam seu espólio.

ELEIÇÕES

União Brasil e PP vivem dilema entre pragmatismo e oposição a Lula nos estados

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Governo Lula deve ter comitiva reduzida na Assembleia da ONU após gastar R$ 8 mi em 2024. Rompimento da federação com governo embaralha as disputas internas e projeta baixas.

GOVERNO TRUMP

Diretor do FBI indicado por Trump conduz agência a instrumentalização histórica. Ativo nas redes sociais, Kash Patel fez demissões em massa na agência e cometeu erro em caso caro à base trumpista.

ECONOMIA

Cosan fecha acordo para levantar R$ 10 bilhões e terá BTG e Perfin como sócios. Empresa de André Esteves e gestora de infraestrutura terão 49,99% das ações ordinárias; Ometto mantém controle.

CLIMA

Cantareira tem menor nível para setembro em dez anos, e Sabesp amplia redução de pressão. Sistema que abastece Grande São Paulo tem 29,5% de seu volume.

LEANDRO KARNAL

'Ressentimento', diz Leandro Karnal sobre críticas por ter feito propaganda para banco. Historiador respondeu críticas sobre publicidade e ironizou ataques como fruto de inveja.

ECONOMIA

Golpe do toque fantasma rouba dados do cartão por aproximação. Criminosos convencem vítima a instalar aplicativo falso no celular e aproximar cartão para roubar dados.

ECONOMIA

Brasileiros perderam R$ 9,9 bilhões com day trade na pandemia, diz estudo. Prejuízo médio foi de R$ 10,2 mil por pessoa no período.