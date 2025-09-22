SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicid (Universidade Cidade de São Paulo) promoverá pela primeira vez um evento voltado para os estudantes que queiram cursar medicina. O evento, chamado de Med Day, terá uma programação de oficinas, palestras e atividades ligadas à formação acadêmica e também ao dia a dia do profissional da saúde.

De acordo com a instituição, as oficinas permitirão aos estudantes vivenciar diferentes dimensões do aprendizado médico, incluindo experimentar o uso de manequins e simuladores, voltado à formação em medicina.

"O Med Day é uma oportunidade para que os jovens experimentem, ainda antes do vestibular, a vivência prática de um curso de Medicina que alia tradição e inovação", afirma Denise Ballester, coordenadora do curso. "É um momento para conhecer nossa estrutura, nossos docentes e compreender como preparamos profissionais comprometidos com a saúde e a sociedade."

Na simulação serão recriadas situações clínicas em um ambiente controlado para a formação dos futuros médicos, sem riscos para os pacientes.

Entre as oficinas disponíveis, estão a de anatomia, onde os participantes conhecerão os recursos utilizados no curso, que vão de modelos tridimensionais e peças sintéticas a softwares interativos e ambientes virtuais.

Também haverá oficina de imagenologia que mostrará radiografias, imagens em 3D, inteligência artificial e plataformas digitais enquanto recursos usados para analisar exames em diferentes casos, apoiando o raciocínio clínico e o cuidado ao paciente, incluindo ultrassonografia e elaboração de prescrições médicas em contextos clínicos.

Já no espaço de exames laboratoriais, os participantes terão contato com equipamentos e análises que integram a rotina médica, desde o processo de diagnóstico até a tomada de decisão clínica.

O evento será realizado no dia 27 de setembro, das 8h às 13h, no campus Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da instituição e preencher o formulário até o dia 25 de setembro.