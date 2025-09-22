SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas ficaram feridas na tarde deste domingo (21) após rajadas de vento derrubarem a estrutura de uma tenda do Festival Reggae & Arte, que era realizado em Peruíbe, no litoral paulista.

Segundo a Defesa Civil, choveu e ventou forte na cidade por volta das 18h30, o que provocou a queda de árvores e o colapso da estrutura.

O festival era realizado desde sábado (20) no Espaço de Eventos Parque Turístico, na praia do Centro. A segunda noite da festa foi cancelada pela prefeitura.

Quatro vítimas tiveram ferimentos leves e foram levadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A quinta vítima, em estado grave, foi encaminhada ao Hospital Regional de Itanhaém.

As rajadas de vento atingiram 80 km/h na Baixada Santista no final da tarde de domingo.

A Defesa Civil registrou ventania também em cidades do interior de São Paulo, como Ourinhos (92 km/h), Bragança Paulista (86 km/h), São Miguel Arcanjo (72 km/h) e Rancharia (64 km/h). Na capital as rajadas chegaram a 64 km/h.

Em Rancharia, o temporal e a ventania causaram estragos em estabelecimentos comerciais e arrancaram parte do telhado da Paróquia de Santo Antônio, a igreja matriz da cidade. Também houve queda de árvores em bairros. Ninguém ficou ferido.

A igreja matriz cancelou a missa das 19h de domingo.

A Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas nesta segunda-feira (22) na escola Dr. Júlio Lucant, por causa dos danos causados pelo vendaval no prédio público.

No último dia do inverno, a cidade de São Paulo teve neste domingo o recorde de calor da estação. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), às 15h foi registrada a temperatura de 33,1°C na estação meteorológica automática do Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial da cidade.

A primavera começa oficialmente às 15h19 desta segunda-feira, e a estação deve ser mais chuvosa que a média.

A virada no tempo ocorre por causa da passagem de uma frente fria, associada a um ciclone extratropical no oceano, na altura da costa da Argentina, explica o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.