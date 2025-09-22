SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo deverá ter um início de semana com chuva forte. Segundo a previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura paulistana, além da precipitação, a segunda-feira (22) na região metropolitana deverá contar raios e intensas rajadas de vento, que podem superar os 70 km/h, além de eventual queda de granizo.

A segunda-feira dá início da primavera (a partir das 15h19). A nova estação deverá ser marcada por chuvas acima da média no estado, após um inverno extremamente seco.

A previsão aponta para altos acumulados de chuva na região metropolitana de São Paulo, no Vale do Ribeira, em Itapeva, na Baixada Santista, no litoral norte, em Campinas e em Sorocaba.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), inclusive, emitiu alerta laranja, de perigo, para tempestades e queda de temperatura em praticamente todo o estado.

A virada no tempo ocorre por causa da passagem de uma frente fria, que estará associada a um ciclone extratropical no oceano, na altura da costa da Argentina.

A temperatura também deverá despencar ao longo dos próximos dias, na comparação com o fim de semana quente.

Segundo o órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, a temperatura deve oscilar entre 17°C e 26°C nesta segunda-feira. Na terça (23), porém, a máxima não deve passar de 20°C (com mínima de 14°C). Não há previsão de chuva forte neste dia, entretanto.

O CGE afirma que após a passagem da frente fria, deverá ocorrer o ingresso do ar frio de origem polar, que vai trazer declínio acentuado das temperaturas, que promete cair progressivamente durante a semana.

Na quinta-feira (25), por exemplo, os termômetros devem oscilar entre 11°C e 18°C na cidade de São Paulo.

Por causa da virada de tempo, a Defesa Civil mobilizará, de forma extraordinária, o gabinete de crise da Operação SP Sempre Alerta Chuvas, que funcionará nesta segunda-feira a partir das das 8h.,