SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Ceará investiga a morte da adolescente Gabrielly Moreira, 16, a rainha da Cavalgada de Pedra Branca, no interior do estado. A jovem foi encontrada morta na madrugada de sexta-feira (19), em uma casa em construção, após sair de casa para ir com amigos a um bar.

Em depoimento à polícia, familiares disseram que Gabrielly tinha escoriações em uma das mãos e no rosto, hematomas e um afundamento na cabeça.

Uma cavalgada acompanhou o cortejo fúnebre da adolescente na manhã de sábado (20). Ela havia sido escolhida rainha em agosto deste ano, em evento realizado pela Secretaria da Agricultura de Pedra Branca.

Em nota de pesar, a secretaria lamentou a morte da jovem, que trabalhava como modelo e fazia curso de cortes de cabelos masculinos. "Gabi ficou marcada na história do nosso município por sua participação e destaque nas cavalgadas", diz a nota. Em 2024 ela já havia sido eleita uma das princesas da festa popular.

A escola Elza Gomes Martins, onde a adolescente cursava o ensino médio, também lamentou a morte.

"Gabrielly fará eternamente parte da história de nossa escola, sendo lembrada pelo carinho, alegria e dedicação que marcaram sua convivência entre colegas, professores e toda a comunidade escolar", diz comunicado.

Tags:

Ceará