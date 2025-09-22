SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um engavetamento envolvendo seis veículos na rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido interior-capital, matou duas pessoas e deixou outras três em estado grave no início da tarde deste domingo (21). O acidente ocorreu por volta do meio-dia em São Manuel, na região de Botucatu, interior de São Paulo.

Segundo a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), um Chevrolet Tracker reduziu a velocidade em trecho da rodovia e foi atingido na traseira por um Porsche Macan, que pegou fogo.

Um veículo Corsa que vinha logo atrás bateu na traseira do Porsche e foi atingido, por sua vez, por um Nissan Versa. Outros dois veículos ?um Ford Courier e um Fiat Fastback? também viriam a colidir na sequência.

À exceção do Nissan e do Fiat, os demais automóveis envolvidos na ocorrência foram todos consumidos pelas chamas.

As duas pessoas que morreram estavam no Corsa, que também carregava duas das três vítimas resgatadas em estado grave ?a outra estava na Tracker. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

A concessionária da rodovia afirmou que uma das vítimas chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. Duas pessoas sofreram ferimentos leves e outras cinco saíram ilesas do acidente.

Além do congestionamento, parte da SP-300 precisou ser interditada por cerca de uma hora durante o trabalho de resgate, que envolveu equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros, da perícia técnica e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).