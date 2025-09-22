SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, neste sábado (20), um homem de 33 anos por gravar mulheres no banheiro de um restaurante localizado na Asa Norte, em Brasília.

Homem invadiu o banheiro feminino, se escondeu em uma cabine e filmou pelo menos seis mulheres. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante.

Uma das vítimas percebeu o suspeito em uma cabine ao lado da que ela usava. A vítima notou o celular apontado na direção dela por uma fresta e gritou por socorro.

Namorado dela entrou no banheiro e conteve o suspeito até a chegada da Polícia Militar. Os agentes apreenderam o celular do homem e notaram que ele já havia gravado pelo menos outras cinco mulheres dentro do mesmo banheiro. Todas as filmagens foram feitas neste sábado (20).

Suspeito foi preso e vai responder por registro não autorizado de intimidade sexual. Ele tem 21 anotações policiais, sendo sete por importunação sexual, seis por filmar mulheres sem autorização, uma por tentativa de estupro e uma por ato obsceno, entre outros crimes.

Caso já foi remetido pela Polícia Civil ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A agilidade foi devido ao fato de o suspeito ser reincidente. Caberá à promotoria decidir se apresenta denúncia à Justiça ou pede mais investigações.