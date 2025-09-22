SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O modelo e apresentador João Paulo Mantovani, o JP Mantovani, 46, morreu no inicio da madrugada desde domingo (21), em um acidente de moto na marginal Pinheiros, sentido rodovia Castelo Branco, na região de Cidade Jardim, zona oeste. O sinistro ocorreu na faixa central da via.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares que atenderam a ocorrência constataram que a vítima fatal estava em uma motocicleta da marca Harley Davidson, quando colidiu com um caminhão de limpeza, que realizava serviços na via. O resgate foi acionado, mas o óbito foi constatado no local.

O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que resultou negativo, diz a pasta da segurança. Ele chamou o socorro.

Conforme boletim de ocorrência, o motorista afirmou que Mantovani, ao desviar de outro caminhão em trânsito, acabou colidindo com a parte traseira do veículo de limpeza, perdendo o controle da moto e caindo na pista.

Ele disse ainda não ter presenciado se outro veículo atingido a vítima após sua queda ?informações iniciais do acidente diziam que ele havia sido atropelado pelo próprio caminhão de limpeza, o que foi negado.

De acordo com a prefeitura, a varredeira de limpeza contratada pelo município, estava parada e contava com sinalização luminosa de emergência do próprio veículo.

Agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) interditaram as faixas 1 e 2 das três existentes na pista central da marginal. Às 5h47 todas as faixas foram liberadas.

Em nota, a assessoria do modelo disse que a família não iria se pronunciar.

"Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informações adicionais", disse a publicação na conta da empresa de assessoria no Instagram.

Mantovani se mostrava um apaixonado por motos nas redes sociais. Entre suas publicações no Instagram há uma foto sua com uma Harley Davidson fazendo uma curva em uma estrada, seguido por outros motociclistas. "Que sejamos livres, loucos, leves e felizes!!", escreveu.

No sábado, ele publicou um vídeo em seus stories do Instagram de um encontro de motociclistas.

O modelo e apresentador ficou famoso, entre outros, por sua participação no reality "A Fazenda", da TV Record, em 2015, onde conheceu a cantora Li Martins, ex-integrante do grupo musical Rouge, com quem era casado.

Participou ainda de outros programas, como o Power Couple Brasil e o Game dos 100, também da Record.

Li Martins usou as redes sociais para se despedir do marido neste domingo.

"Nós somos uma família. Em respeito à nossa história, nossa filha, familiares e amigos, gostaria de pedir um momento de paz e silêncio para assimilar esse sofrimento, para que Deus acalme nossos corações", escreveu.

A cantora prosseguiu relatando o tamanho da perda. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo. Agradecemos o carinho e as orações de todos, mas precisamos agora de paz. Esse é um pedido nosso. Gratidão! Foram 46 anos vividos intensamente. Te amamos para sempre!", declarou.

A morte de Mantovani foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 14° DP (Pinheiros), que requisitou perícia.