SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de três pessoas em motéis em Jundiapeba, distrito de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, num intervalo de apenas uma semana.

Todas foram registradas como mortes suspeitas. Ainda não se sabe se os episódios estão conectados.

O primeiro caso aconteceu no dia 13 e envolveu um casal. Um homem de 47 e uma mulher de 33 anos foram encontrados mortos em um quarto de motel. Acionados pelos próprios funcionários do estabelecimento, policiais constataram a morte ainda no local.

Um inquérito instaurado pelo 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes apura o caso. Laudos periciais ainda estão em elaboração e serão posteriormente encaminhados à polícia.

O segundo episódio ocorreu em outro motel na madrugada deste sábado (20). A vítima era um homem de 44 anos que chegou ao local dirigindo um Fiat Palio. Estava acompanhado de duas pessoas, ainda não identificadas.

A dupla deixou o motel a pé cerca de uma hora depois. Funcionários estranharam a movimentação e tentaram contato com o quarto, sem sucesso. Ao entrarem na suíte com uma chave reserva, encontraram a vítima já sem sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros chegou a tentar reanimar o homem, cuja morte foi constatada ainda no quarto. Uma testemunha foi ouvida, e o Fiat Palio, apreendido. O casal que deixou o local a pé ainda não foi identificado. Segundo a SSP, exames também foram solicitados para esclarecer a causa do óbito.