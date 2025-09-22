SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último dia do inverno, a cidade de São Paulo teve neste domingo (21) o recorde de calor da estação. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), às 15h foi registrada a temperatura de 33,1°C na estação meteorológica automática do Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial da cidade.

O índice ainda pode mudar, com a medição manual, prevista para 21h.

Até então, o dia mais quente da estação em 2025 havia sido registrado em 22 de agosto, quando o termômetro do Mirante de Santana marcou registrou 32,8°C, segundo a agência Climatempo.

Em outra estação meteorológica automática, em Interlagos, a máxima chegou a 33,9°C, às 14h deste domingo

Mas o fim de semana quente deve preceder uma virada do tempo, com chuva e queda na temperatura.

A primavera começa oficialmente às 15h19 desta segunda-feira, e a estação deve ser mais chuvosa que a média.

A virada no tempo ocorre por causa da passagem de uma frente fria, que estará associada a um ciclone extratropical no oceano, na altura da costa da Argentina, explica o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.

A previsão aponta para altos acumulados de chuva nesta segunda-feira, conforme a Defesa Civil paulista, na região metropolitana de São Paulo, no Vale do Ribeira, em Itapeva, na Baixada Santista, no litoral norte, em Campinas e em Sorocaba.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), inclusive, emitiu alerta laranja, de perigo, para tempestades e queda de temperatura.

Segundo o órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, a temperatura deve oscilar entre 17°C e 26°C nesta segunda-feira. Na terça (23), porém, a máxima não deve passar de 20°C (com mínima de 14°C). Não há previsão de chuva forte neste dia.

Na quinta-feira (25), a previsão é que os termômetros oscilem entre 11°C e 18°C na cidade de São Paulo, mas sem chuva.

Por causa da virada de tempo, a Defesa Civil mobilizará, de forma extraordinária, o gabinete de crise da Operação SP Sempre Alerta Chuvas, que funcionará nesta segunda-feira a partir das das 8h.