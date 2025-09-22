SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu um condomínio residencial na Serra da Cantareira, na divisa de Mairiporã com São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, não há vítimas.

Incêndio começou por volta das 10h30. Segundo a corporação, fogo se espalhou por região que é cercada por vegetação e, por enquanto, não há relato de vítimas. Área situada na região da Estrada das Roseiras, 100, foi atingida, nas imediações do condomínio Jardim da Montanha.

Foram enviados quatro caminhões para conter fogo na Serra da Cantareira. Os veículos estão desde o meio-dia controlando o incêndio. Ainda não há detalhes sobre a área total atingida.

Da meia-noite até às 14h deste domingo (21), foram 1.279 chamados de incêndio no Estado de São Paulo. Segundo os Bombeiros, o tempo seco tem facilitado a disseminação do fogo. Para isso, corporação sugere que as pessoas evitem soltar balão, queimar lixo ou folhas e jogar bitucas de cigarro em áreas secas. Defesa Civil do Estado de São Paulo diz que monitora a situação. Iniciativa Sala SP Sem fogo está ativa - iniciativa tenta prevenir e combater incêndios florestais.