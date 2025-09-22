SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nações Unidas, avenida paralela à marginal Pinheiros, onde o modelo e apresentador JP Mantovani morreu na madrugada deste domingo (21), está entre as líderes de acidentes no trânsito paulistano.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, estava com uma moto da marca Harley Davidson quando bateu em um caminhão de limpeza urbana. O motorista realizou teste do bafômetro, que resultou negativo.

De acordo com a prefeitura, a varredeira de limpeza contratada pelo município estava parada e contava com sinalização luminosa de emergência do próprio caminhão.

Agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) interditaram as faixas 1 e 2 das três existentes na pista central da marginal. Às 5h47 todas as faixas foram liberadas.

Dados divulgados na última sexta-feira (19) pelo Infosiga, sistema estadual de monitoramento da violência do trânsito no estado de São Paulo, mostram as dez vias com mais sinistros nos municípios paulistas, incluindo os não fatais, os que tiveram óbitos e o total de mortes nos últimos 12 meses, ou seja, entre setembro de 2024 a agosto do ano passado.

A marginal Pinheiros é a primeira em um ranking, que inclui tanto vias urbanas quanto rodovias que cortam a capital. A Nações Unidas ocupa da sétima colocação na lista.

Em geral, esse recorte é composto por grandes avenidas, como as marginais Pinheiros e Tietê e as rodovias.

Ao todo, a marginal Pinheiros somou no período 279 acidentes, sendo que desses quatro foram fatais, com quatro mortes.

O ranking do Infosiga conta com um indicador chamado de UPS, que é uma média de sinistros fatais e não fatais, utilizada para destacar óbitos a partir de cálculos matemáticos.

Com 1.427, a marginal Pinheiros tem o maior indicador, apesar de não ser a campeã de mortes no trânsito no período.

Um trecho da rodovia Raposo Tavares, por exemplo, somou 11 óbitos em nove acidentes fatais. Sua UPS, conforme a ferramenta de dados, é de 1.362. A estrada é a segunda colocada no ranking de acidentes na capital.

A Nações Unidas, onde Mantovani se chocou com o caminhão, tem UPS 888. No total do período, foram 176 acidentes na avenida, com uma morte.

Quando se exclui as marginais e as rodovias, a Nações Unidas sobe para o quarto lugar do ranking, liderado pela avenida Aricanduva, na zona leste, com 235 acidentes, sendo oito fatais.

Na última quinta-feira (18), a CET disse fazer monitoramento contínuo com agentes nas vias que concentram o maior volume de ocorrências.

Nos pontos críticos, explicou, houve aumento das ações de orientação e fiscalização, como é o caso da marginal Pinheiros.

"Especificamente na marginal, houve modernização dos painéis de mensagens variáveis e de câmeras de monitoramento, proibição de motocicletas na pista expressa [sentido Interlagos/Castelo], ampliação do trecho da faixa azul na avenida das Nações Unidas e revitalização de sinalização horizontal e vertical", afirmou a gestão Ricardo Nunes (MDB).

Mantovani se mostrava um apaixonado por motos nas redes sociais. Entre suas publicações no Instagram há uma foto sua com uma Harley Davidson fazendo uma curva em uma estrada, seguido por outros motociclistas. "Que sejamos livres, loucos, leves e felizes!!", escreveu.

No sábado, ele publicou um vídeo em seus stories do Instagram de um encontro de motociclistas.

A morte de motociclistas é responsável por 37% dos óbitos no município. Ela se manteve estável em 2025, na comparação entre os oito primeiros meses do ano passado, passando de 282 para 280 casos.

Porém, no estado todo, o número de óbitos de motociclistas cresceu 3% o número de motociclistas mortos (foram 1.763 casos em 2025).

O modelo e apresentador ficou famoso, entre outros, por sua participação no reality "A Fazenda", da TV Record, em 2015, onde conheceu a cantora Li Martins, ex-integrante do grupo musical Rouge, com quem era casado.

Participou ainda de outros programas, como o Power Couple Brasil e o Game dos 100, também da Record.

Li Martins usou as redes sociais para se despedir do marido neste domingo.

"Nós somos uma família. Em respeito à nossa história, nossa filha, familiares e amigos, gostaria de pedir um momento de paz e silêncio para assimilar esse sofrimento, para que Deus acalme nossos corações", escreveu.

A cantora prosseguiu relatando o tamanho da perda. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo. Agradecemos o carinho e as orações de todos, mas precisamos agora de paz. Esse é um pedido nosso. Gratidão! Foram 46 anos vividos intensamente. Te amamos para sempre!", declarou.

A família não quis comentar a morte. "Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informações adicionais", disse a publicação na conta da empresa de assessoria de Mantovani no Instagram.

A morte foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 14° DP (Pinheiros), que requisitou perícia.