SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu na noite deste sábado (20), na zona leste da capital paulista, o homem apontado pelas investigações como autor das facadas que mataram Renata Tereza de Souza Manoel, assassinada em frente ao Memorial da América Latina em abril de 2023.

Sidney Ferreira da Silva era procurado pelas autoridades desde o dia seguinte ao feminicídio, quando foi alvo de mandado de prisão temporária. Sua detenção neste sábado se deu durante abordagem na rua Evocação Sertaneja, na Vila Curuçá, por volta das 22h.

Ele tinha 38 anos na época do crime. Segundo a investigação, ele era ex-namorado de Renata ?morta horas depois de registrar o segundo boletim de ocorrência contra ele. A reportagem não localizou sua defesa.

Uma cópia da denúncia foi encontrada no bolso da vítima pela equipe médica e entregue aos policiais que atenderam a ocorrência.

Conforme os registros oficiais, Renata foi socorrida ainda com vida e levada à Santa Casa. Apontou o nome do agressor antes de perder a consciência.

O boletim de ocorrência relatava que, naquele dia, Renata havia saído de casa para encontrar um colega de trabalho e, já no local, descobriu que o convite era uma farsa: o ex-namorado é que havia se passado pelo colega.

Chamou a Polícia Militar, mas o homem já havia fugido quando a corporação chegou ao local.

Era o segundo boletim de ocorrência registrado contra Ferreira da Silva. Antes ela já havia solicitado medida protetiva contra o ex-namorado, que não chegou a ser intimado.

"Já tenho medida protetiva, porém, ele fica rondando minha moradia em busca de notícias minhas", relatou ela no registro policial.