RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma troca de tiros envolvendo policiais militares e suspeitos de tráfico no Chapadão, em Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro, terminou com três homens mortos neste domingo (21).

Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi coibir a realização de um evento de música não autorizado quando criminosos atiraram nos agentes. Os policiais se abrigaram dentro de um veículo blindado da corporação.

As vítimas foram identificadas como Luciano Teixeira da Silva, 52, Lucio de Mendonça Luna e Rafael Silva da Rosa, que não tiveram as idades divulgadas.

Em relação a Luciano, testemunhas afirmaram que ele estava perto de casa quando criminosos armados atiraram contra um blindado que passava pela rua, momento em que foi atingido.

Não há informações sobre como ocorreram as mortes de Lucio e Rafael. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.