Os cartões de Confirmação de Inscrição dos candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025) para as provas objetivas estarão disponíveis a partir das 18h (horário de Brasília) desta segunda-feira (22).

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informa que o documento traz, entre outras informações, número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Acesso

O acesso ao cartão de confirmação de inscrição deverá ser feito pelo candidato na Página de Acompanhamento, no site da banca organizadora do certame, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Para fazer o login, é preciso digitar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha da conta Gov.br.

O MGI e a FGV recomendam levar o cartão impresso no dia da realização das provas do chamado Enem dos Concursos para facilitar a localização.



Provas

Em 2025, a segunda edição do CNU terá as provas aplicadas em dois dias.

A primeira fase, da prova objetiva ocorrerá em 5 de outubro, em 228 cidades.

Em 7 de dezembro, ocorrerão as provas discursivas. Diferentemente da primeira edição, somente os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para essa segunda fase do concurso poderão fazer as provas. Nesse caso, o Cartão de Confirmação de Inscrição para realização da prova discursiva somente estará disponível em 1º de dezembro.

Para cargos de nível superior, a prova objetiva será realizada em 5 de outubro, das 13h às 18h.

Os candidatos a cargos de nível intermediário também farão as provas em 5 de outubro, das 13h às 16h30.

Em todos os casos, os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), meia hora antes do início.

Inscrições confirmadas

O certame registrou 761.528 inscrições confirmadas, de pessoas de 4.951 municípios, de todos os estados brasileiros.

As regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436) concentram o maior número de inscrições, seguidas pelas regiões Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

As mulheres representam 60% dos inscritos - um aumento de 3,8%, em relação à edição anterior, quando correspondiam a 56,2% do total de candidatos.

O edital do certame garante que, no mínimo, 50% das vagas da segunda etapa, de provas discursivas, sejam preenchidas por mulheres, desde que haja candidatas aprovadas nessa fase, com as notas mínimas necessárias nas provas objetivas.

A segunda edição do CNU contempla 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades federais. Do total de vagas, 25% são reservadas a pessoas negras; 5% a pessoas com deficiência (PCD); 3% a indígenas e 2% a quilombolas. O CNU 2025 recebeu mais de 250 mil inscrições nessas cotas estabelecidas por lei.

