. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O instituto destaca que, para os próximos meses, a previsão mais recente da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (Noaa) é de possibilidade de formação de um episódio do La Niña. Caso ocorra esse fenômeno, deve ser de curta duração e fraca intensidade, destacou o Inpe.

O Inpe alerta ainda para a necessidade de acompanhamento das previsões e para o monitoramento de áreas de risco de alagamentos e de deslizamentos, para que sejam providenciadas ações de prevenção.

A estação

Caracterizada pelo clima agradável e pela floração em diversas regiões do país, conforme descrição do próprio Inpe, a primavera, que permanece até o dia 21 de dezembro, marca a transição entre a estação seca e a estação chuvosa na faixa central do Brasil.

A estação tem um papel importante para o equilíbrio ambiental. Além de colorir a natureza com a sua beleza natural, as chuvas que ocorrem nesse período favorecem a agricultura e colaboram para a recuperação de rios e reservatórios, avaliou o instituto.

