SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais de 300 mil clientes ficaram sem energia elétrica na Grande São Paulo após fortes chuvas que atingem o estado desde neste domingo (21).

Na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, mais da metade das casas abastecidas pela Enel chegaram a ficar sem luz. Segundo balanço divulgado às 11h33 pela companhia, 187.465 das 409.532 casas estavam sem energia elétrica, o equivalente a 51% das residências. Às 11h48, o número foi atualizado para 67.973, equivalente a 18,5% da cidade.

Na cidade de Santo André, são 68.926 clientes sem luz, equivalente a 19,16% do município. Em Diadema, a porcentagem de clientes com fornecimento interrompido é de 4,14% dos consumidores.

Na capital, 191.129 clientes estão sem luz. O número equivale a 3,29% do total de clientes na cidade de São Paulo. No começo da manhã, uma árvore de grande porte caiu na Alameda Santos, em área nobre da cidade.

Apesar das ocorrências se concentrarem, em sua maioria, no ABC Paulista, nenhuma das cidades da região estão entre as que tiveram maiores rajadas de vento nesta segunda-feira (22). Segundo a Defesa Civil, Presidente Prudente, Barra Bonita, Piracicaba, Rancharia, Valparaíso e Pradópolis são as que tiveram maior ventania, todas acima dos 60 km/h.

Não há previsão para normalização total do fornecimento de energia. O UOL buscou a Enel para saber se há um horário previsto para que a luz volte a todas as casas afetadas. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Enel é um dos órgãos que participa de gabinete de crise criado pela Defesa Civil na noite deste domingo (21) para cuidar de emergências relacionadas às chuvas. Além da Enel, há no gabinete membros da Sabesp, Arsesp, bombeiros, SP Águas, Fundo Social, DER e Polícia Rodoviária.

ESTADO TEVE VENTOS ACIMA DE 80 KM/H

São Paulo tem "instabilidade generalizada desde a noite deste domingo (21), após uma tarde de máximas de 35ºC. Na capital, a temperatura média deve ser de 20ºC, projeta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Além da queda de árvore na Alameda Santos, outras cinco quedas de árvore aconteceram na capital nesta manhã, segundo o Corpo de Bombeiros. A capital teve ventos de 38,8 km/h de ventos, segundo a Defesa Civil.

Em Presidente Prudente, os ventos na manhã desta segunda-feira (22) chegaram a 82 km/h, segundo o Inmet. Na região do Vale do Ribeira, os ventos ficaram na casa dos 55 km/h.

Moradores de regiões com mau tempo devem evitar atividades no mar, tomar cuidado com quedas de raio, principalmente na praia, e ficar longe de objetos soltos que possam ser arremessados pelo vento. Também há necessidade de cuidado ao ficar perto de árvores, que podem cair.

Tempo deve melhorar nesta terça-feira (23), quando a chuva vai passar e o frio vai se instalar no estado. A mínima na cidade de São Paulo deve ser de 13ºC e o frio vai seguir pelo menos até o fim de semana. Na quinta-feira, a expectativa é de que os termômetros variem entre 11ºC e 17ºC na capital.