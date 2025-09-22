SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Defesa Civil emitiu um alerta severo para temporais com rajadas de vento em São Paulo.

Defesa Civil emitiu alerta para risco de quedas de árvore e destelhamento. A mensagem foi encaminhada para a população por volta das 13h40.

Estado de atenção para chuva forte vale para todas as regiões da capital e região metropolitana. Ainda há a possibilidade de queda de granizo.

Ventos podem chegar a 90 km/h. De acordo com a Defesa Civil, foram registradas desde domingo 13 ocorrências causadas por temporais em São Paulo, com oito feridos.

Falta de luz atinge 386 mil pessoas no estado e município de Cajamar, na Grande São Paulo, tem 80% dos clientes da Enel sem energia. Na capital, 211.890 pessoas estão com o fornecimento de luz interrompido, segundo boletim divulgado pela concessionária às 14h19.