SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fortes chuvas e rajadas de vento atingiram o estado de São Paulo desde a noite de domingo (21). A tempestade deixou ao menos oito pessoas feridas até a tarde desta segunda (22), de acordo com informações da Defesa Civil. Além disso, milhares de pessoas ficaram sem luz na região metropolitana da capital.

As ocorrências envolveram quedas de árvores, destelhamentos, danos estruturais e desmoronamentos pontuais.

A cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo, concentra o maior número de feridos. Cinco pessoas foram atingidas após a queda da estrutura de tenda que era realizada no Festival Reggae & Arte ?quatro tiveram ferimentos leves e uma está em estado grave.

Em Marabá Paulista, uma pessoa ficou ferida em decorrência do destelhamento de casas causada por ventos fortes.

Em Dracena, no interior, duas pessoas tiveram ferimentos leves após a queda de eucaliptos sobre veículos. A Defesa Civil afirma que outras cidades também registraram ocorrências, mas não tiveram vítimas.

Em São Vicente, Santos e Praia Grande, houve ocorrências de ventos fortes, que deslocaram cadeiras, guarda-sóis, derrubaram árvores e atingiram muros, mas não houve registro de feridos.

Já no interior, Santa Fé do Sul foi registrado danos no telhado e na estrutura da Base de Bombeiros. Já em Sagres, quedas de árvores atingiram a rede elétrica e residências. E, em Ourinhos, a ventania destelhou um estabelecimento comercial.

Na cidade de São Paulo, pancadas de chuva foram registradas. Até às 14h30, o Corpo de Bombeiros registrou 284 chamados para queda de árvores, oito chamadas para desabamentos e 13 chamadas para enchentes em todo o estado de São Paulo, seis por desabamento e oito para enchentes.

Na capital, foram 131 chamadas para queda de árvores. Na Alameda Santos, uma árvore caiu, mas também não deixou feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe da Prefeitura realizou o corte da árvore. Às 14h, outra árvore caiu na avenida Nove de Julho e interrompeu o trânsito no local.

Além disso, na estação Brás, na região central de São Paulo, parte do forro do teto desabou sobre as catracas, o que causou interdição.

A chuva e ventos também deixaram 900 mil sem luz na Grande São Paulo, segundo a Enel. Em nota, a empresa afirma que um desligamento em subestação da empresa de transmissão Isa Energia Brasil, por volta das 10h50, afetou o fornecimento de energia.

As regiões mais afetadas foram os municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, no ABC, e bairros como Jabaquara, Vila Mariana e Ipiranga, na capital.

"Iniciamos a recomposição das cargas de forma imediata, em ação coordenada pelo ONS. A causa da ocorrência segue em investigação pelas equipes técnicas da Isa Energia Brasil", diz a empresa, que alega que até as 11h22, todas as unidades impactadas por essa ocorrência tiveram o serviço restabelecido.

Às 14h30, segundo o site da empresa, o número de usuários sem energia estava em 525 mil afetados. A região de Cajamar é a mais afetada, com 43 mil clientes sem luz, o que corresponde a 92% do total.

Em Pirapora de Bom Jesus, são 2.800 afetados, cerca de 33% do total de clientes. Em Rio Grande da Serra são 5.000 de casas sem luz (32%) e em Santana de Parnaíba são 20 mil atingidos (22%).