SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta severo para temporais com rajadas de vento para as próximas horas na capital paulista e região metropolitana na tarde desta segunda-feira (22).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), inclusive, emitiu alerta laranja, de perigo, para tempestades e queda de temperatura.

A chegada do temporal no início da tarde desta segunda provocou uma forte ventania, com ventos que chegaram a 98 km/h no aeroporto do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros. No aeroporto de Congonhas, na zona sul, ventos chegaram a 87 km/h.

A chuva e ventos também deixaram 900 mil sem luz na Grande São Paulo, segundo a Enel. Em nota, a empresa afirma que um desligamento em subestação da empresa de transmissão Isa Energia Brasil, por volta das 10h50, afetou o fornecimento de energia.

As regiões mais afetadas foram os municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, no ABC, e bairros como Jabaquara, Vila Mariana e Ipiranga, na capital.

"Iniciamos a recomposição das cargas de forma imediata, em ação coordenada pelo ONS. A causa da ocorrência segue em investigação pelas equipes técnicas da Isa Energia Brasil", diz a empresa, que alega que até as 11h22, todas as unidades impactadas por essa ocorrência tiveram o serviço restabelecido.

Com o retorno da chuva, às 14h20, na região metropolitana de São Paulo, 556 mil estão sem luz, ou seja, 7% dos clientes. A região de Cajamar é a mais afetada com 92% dos domicílios sem energia.

O final de semana foi marcado por dias de intenso calor ?no domingo, último dia de inverno, a capital paulista registrou recorde de calor para a estação com os termômetros registrando até 33ºC. Porém, a previsão é de queda de temperatura ao longo da semana e chuva.

Até as 12h30, a Defesa Civil informava que ao menos oito pessoas ficaram feridas no estado em decorrência da chuva e vento forte, sendo que o local que concentrou os casos foi em Peruíbe, onde caiu a tenda de um evento e deixou cinco pessoas feridas, uma delas em estado grave.

Ao todo, foram contabilizadas 13 ocorrências, principalmente por vendavais, destelhamentos, quedas de árvores, desabamentos e colapso de estruturas.

No estado, foram registradas 284 quedas de árvore, oito chamadas para desabamentos e 13 chamadas para enchentes. Na capital, são 131 quedas de árvore.

Entre as quedas, uma foi registrada na Alameda Santos ?uma equipe da prefeitura esteve no local para realizar o corte da árvore. À tarde, uma árvore caiu na avenida Nove de Julho e interrompeu o trânsito no local.

A virada no tempo ocorre em razão da passagem de uma frente fria, que estará associada a um ciclone extratropical no oceano, na altura da costa da Argentina, explica o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.

A previsão aponta para altos acumulados de chuva nesta segunda-feira, conforme a Defesa Civil paulista, na região metropolitana de São Paulo, no Vale do Ribeira, em Itapeva, na Baixada Santista, no litoral norte, em Campinas e em Sorocaba.

*

CIDADES QUE REGISTRARAM OCORRÊNCIAS:

- Rancharia, Ourinhos e Santa Fé do Sul: vendavais com destelhamentos;

- Marabá Paulista: vendaval com desabamento e uma vítima;

- Dracena: queda de árvore sobre veículo, com duas vítimas;

- Peruíbe: quedas de árvores e colapso de estrutura, com cinco vítimas;

- Presidente Prudente e Presidente Venceslau: vendavais com quedas de árvores;

- Marília e Sagres: quedas de árvores e destelhamentos;

- Santos, Praia Grande e São Paulo: quedas de árvores em diferentes pontos.