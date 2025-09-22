PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A jovem cearense de 16 anos encontrada morta em uma casa em construção na madrugada de sexta-feira (19) trabalhava como modelo e estava fazendo curso de cabeleireira.

Gabrielly Moreira morreu horas após sair de casa com amigos em Pedras Brancas, cidade a cerca de 260 km de Fortaleza. A morte é investigada pela Polícia Civil do Ceará.

Familiares disseram em depoimento à polícia que Gabrielly tinha escoriações em uma das mãos e no rosto, hematomas e um afundamento na cabeça.

O corpo da jovem foi enterrado no sábado (20) em Pedra Branca, e o cortejo ao cemitério foi acompanhado de uma cavalgada.

Em agosto ela começou a fazer um curso de corte de cabelo masculino em uma barbearia em Boa Viagem, cidade próxima a Pedra Branca.

No mesmo mês, foi escolhida rainha da edição deste ano da Cavalgada dos Vaqueiros de Pedra Branca, evento cultural da cidade. A festa, que inclui apresentações musicais, provas de montaria e cerimônias religiosas, comemorava os 154 anos da cidade. No ano passado, ela foi escolhida uma das princesas do evento.

A jovem participava regularmente de cavalgadas e costumava compartilhar registros seus andando a cavalo nas redes sociais.

O título da cavalgada foi o segundo conquistado em 2025: em maio, Gabrielly foi eleita rainha do milho no 26º Festival Caipira do Distrito de Boqueirão em Boa Viagem.

Gabrielly também trabalhava como modelo fotográfica, e em agosto desfilou na passarela da Feira de Artesanato, Moda e Alimentos (Fama), um dos maiores eventos de moda do Ceará.

Ela cursava o ensino médio na escola municipal Elza Gomes Martins, que emitiu nota lamentando a morte da jovem.

"Gabrielly fará eternamente parte da história de nossa escola, sendo lembrada pelo carinho, alegria e dedicação que marcaram sua convivência entre colegas, professores e toda a comunidade escolar", diz comunicado.