CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A empresária Helena Oliveira do Carmo Araújo, 48, morreu neste domingo (21) ao ser atingida por um galho de uma árvore que caiu na PR-180, na cidade de Guairaçá, no noroeste do Paraná, durante um temporal.

A mulher pilotava uma moto e voltava para a casa, em Terra Rica, após uma viagem ao Chile com o marido. Ele estava em outra moto. Faltavam menos de 40 quilômetros para o casal concluir a viagem.

Os bombeiros disseram à reportagem que os dois foram pegos de surpresa pela ventania e decidiram parar as motos e aguardar no acostamento. A mulher parou a sua logo atrás do marido, a cerca de cinco metros de distância. Quando parte do eucalipto se partiu, um galho a atingiu. O homem não se feriu.

O Samu foi acionado pouco antes das 14h30, mas a morte foi constatada ainda no local do acidente. O corpo da vítima foi enterrado na tarde desta segunda-feira (22).

Boletim divulgado pela Defesa Civil do Paraná às 17h desta segunda informou que 29 cidades registraram ocorrências relacionadas a chuvas e ventanias desde sábado (20), com 1.835 pessoas afetadas, incluindo 10 desalojadas.

No total, mais de 1.013 casas foram danificadas. Uma escola foi atingida em Ponta Grossa no domingo (21).

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), em Ubiratã, no centro-oeste, a força do vento chegou a 121 km/h na madrugada.

Em Bandeirantes, na região norte, duas torres de alta tensão foram derrubadas pela força dos ventos.

De acordo com a Copel (Companhia Paranaense de Energia), aproximadamente 400 mil domicílios estão com o fornecimento de energia elétrica interrompido.

Também houve registros de ventos acima de 70 km/h em Guaíra, Umuarama, Cascavel, Laranjeiras do Sul e Campo Mourão.

Em Cascavel, o temporal atingiu a estrutura de um evento de corrida que acontecia no Autódromo da cidade, onde cerca de 1.500 pessoas estavam reunidas para acompanhar provas do Campeonato Paulista de Velocidade, que aconteciam no local.

Além disso, equipes da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) tentam retomar a operação da ETA (Estação de Tratamento de Água) Iguaçu, responsável pelo sistema de abastecimento de água para mais de 500 mil pessoas em Curitiba e região.

Segundo a Sanepar, o vendaval provocou o destelhamento da unidade, "atingindo gravemente um dos módulos".